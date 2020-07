Kårer verdens bedste: Dansk dominans

Kåringer er der nok af, og der findes talrige østeuropæiske håndboldsites, der med jævne eller ujævne mellemrum kårer verdens bedste håndboldspiller i en eller anden kategori.

Men når det internationale håndboldforbund, IHF, inviterer håndboldens fans til stemmeurnerne, så har det dog en vis vægt, at de nominerede er valgt af et ekspertfelt. Derfor er det også noget af en dansk magtdemonstration, at hele tre af de fem udvalgte kandidater til titlen som verdens bedste mandlige håndboldspiller i 2019 spiller i rødt og hvidt.

Verdensmestrene Mikkel Hansen, Niklas Landin og Rasmus Lauge udgør den danske trio, der i afstemningen duellerer med norske Sander Sagosen og kroatiske Luka Cindric.

Ifølge IHF har 18 eksperter – ni toptrænere og ni af IHF’s egne – i januar i første omgang udpeget spillere fra i alt 12 nationer og derefter skåret feltet ned til de fem, som håndboldfans nu kan stemme på fra fredag og frem til den 18. juli, når vinderen kåres.

Mikkel Hansen og Rasmus Lauge jubler. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Mikkel Hansen er tre gange tidligere – 2011, 2015 og 2018 – løbet med hæderen og er vel nok engang favorit til at løbe med titlen i et år, da Danmark for første gang vandt VM-guld i Boxen i Herning. Monsieur Hansen var storspillende, efter han var blevet far kort før slutrunden, og blev VM-topscorer med 72 kasser og kåret som slutrundens mest værdifulde spiller.

Niklas Landin og Rasmus Lauge var også storspillende på vej mod VM-trofæet og kom begge med på VM’s All Star Team, hvor den tabende VM-finalist Sander Sagosen med Aalborg-fortiden også fik plads.

Luka Cindric og Kroatien blev blot nummer seks ved slutrunden, men det skal naturligvis ikke forhindre kroatiske fans i hobetal i at stemme på yndlingen…