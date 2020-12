Kæk Jesper stikker til Norge

- Vi har ingen frygt for Norge, siger landstræneren inden semifinalen fredag aften

HERNING (Ekstra Bladet): Jesper Jensen er måske en stærk kortspiller. Eller også er han overhovedet ikke…

Landstræneren smed under alle omstændigheder sin største trumf på bordet, da han og Kristina Jørgensen torsdag middag var til træf i Boxen med den norske landstræner Thorir Hergeirsson og stjernestregen Kari Brattset Dale.

Jesper Jensen noterede, at det danske landshold er steget i niveau med udfordringerne undervejs.

- Vores kvartfinale mod Rusland var selvfølgelig god, og jeg synes, det lykkedes os at etablere et stærkt forsvar. Og måske skulle jeg ikke sige det lige i denne situation, men jeg mener, de bedste målmænd i denne turnering hidtil er i den danske trup, såeh…

Så kom det kække smil over mod kollega Thorir Hergeirsson, der sad til højre for den danske landstræner på podiet i Boxen.

- Vi er i en god position lige nu, men vi har en masse respekt for Norge og for det at skulle spille en semifinale. Men vi har ingen frygt, lød det besværgende og bestemt fra Jesper Jensen.

Ren statistisk kan Jesper Jensen hævde, at han har ret, for Sandra Toft og Althea Reinhardt rammer som par 36 pct. efter seks kampe, mens hele fire norske keepere har været i aktion, og den kvartet når kun op på 35. pct.

Men det trækker jo i den sammenhæng ned, at Emily Stang Sando kun præsterede ti pct., inden hun blev skiftet ud. Foreløbig fører indskiftede Silje Solberg den dansk/norske kappestrid med 41 pct. foran Katrine Lunde (39), Sandra Toft (38), Rikke Granlund (36) og Althea Reinhardt (31).

Det nordiske pressemøde var præget af den sædvanlige gensidige lovprisning af hinandens dyder og fortræffeligheder, og det vil vi frygteligt gerne spare læserne for.

