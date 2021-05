Kæmpe brag i vente: Aalborg skal møde Mikkel Hansen

Aalborg Håndbold skal forbi Paris Saint-Germain og Mikkel Hansen for at nå sin første finale i Champions League.

Det står klart efter tirsdagens lodtrækning til Final 4-stævnet, der afholdes i tyske Köln 12. og 13. juni.

Hansen står dermed over for sin kommende klub. I februar meddelte Aalborg Håndbold, at landsholdsspilleren skifter til klubben i 2022.

PSG råder også over stregspilleren Henrik Toft Hansen.

Aalborg har fire gange mødt PSG i Champions League. Alle fire opgør er endt med sejr til franskmændene.

De to hold dystede senest i november 2019, hvor PSG vandt begge indbyrdes opgør med tre mål.

Foruden semifinalen mellem PSG og det nordjyske mandskab skal Nantes og Barcelona mødes i en duel om en billet til finalen.

Aalborg Håndbold spillede sig videre til finalen på dramatisk vis med en samlet sejr på 55-54 over Flensburg-Handewitt.

De danske mestre vandt det første opgør på hjemmebane med 26-21, før tyskerne svarede igen med en sejr i returopgøret. Flensburg-Handewitts sejr var dog ikke nok til at sikre avancement.

Mens der sportsligt er meget på spil ved Final 4-stævnet i Köln, lader det til at blive uden en intens stemning blandt tilskuerne i Lanxess Arena.

I sidste uge meddelte Det Europæiske Håndboldforbund (EHF), at kampene skal spilles for tomme tribuner.

Der kan ellers være op til 18.000 tilskuere i arenaen under normale omstændigheder.

Allerede før semifinalerne står det klart, at der skal findes en ny mester. Sidste års vinder, THW Kiel, røg ud i kvartfinalen til PSG.

Før Aalborg når så langt, skal nordjyderne forsøge at spille sig i finalen i den hjemlige liga.

Aalborg vandt første semifinale mod GOG med to mål og spiller sig dermed videre med uafgjort eller sejr i anden kamp torsdag.

Når nordjyderne til finalen, venter enten TTH Holstebro eller Bjerringbro-Silkeborg.