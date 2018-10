KÆMPE CL-drama: Skjern var tæt på sensationen

HERNING (Ekstra Bladet): Hold kæft for et drama! To røde kort og en hjertestop-truende finish, da lilleputterne fra Skjern i den grad bød mægtige Paris Saint-Germain op til en heftig udgave af marseillaisen i Boxen i Herning.

Men de måtte strække de vestjyske geværer til sidst, selv om Skjern i over et minut var to mand i overtal og stred som små djævle for at hente det ene point, der ville have været en sensation i årets udgave af Champions League.

Nu kunne Mikkel Hansen, Henrik Toft og Nikola Karabatic i stedet juble overstadigt over fransk sejr på 26-24 i et drama af rang foran små 7000 euforiske og entusiastiske tilskuere i det midtjyske.

Skjern fulgte med hele vejen og førte endog 17-16 et kvarter før slut. Men i slutfasen havde Paris Handball hele tiden et mål at give af, selv om de danske udfordrere gang på gang fik udlignet og på ny tvang pariserne til at kæmpe med alt, de havde på en dag, der formentlig skulle have været en lidt lettere udflugt til to sikre point i Danmark.

Sådan gik det slet, slet ikke mod Skjern, der fortsætter med at forundre. Den ene dag taber holdet med fire hjemme til KIF Kolding – fire dage senere spiller holdet lige op med et mandskab fra en klub, der har et budget på det nidobbelte af vestjyderne. Skjern tabte sidste sæson tre kampe i grundspillet – i år har de allerede tabt fire kampe, og ingen sejre har været sådan helt fantastisk sikre.

Men i Champions League funkler Thomas Mogensen og Co!

De kom for at se Mikkel Hansen og alle verdensstjernerne fra mægtige Paris, men det blev hverken monsieur ’Ansen, den anden dansker Henrik Toft med samme efternavn, Nikola Karabatic eller nogen som helst anden franskmand, der løb med opmærksomheden i Boxen. Hovedrollen nappede en mand i langærmet blå trøje.

Mikkel Hansen og resten af PSG-mandskabet havde sit hyr med Emil Nielsen. (Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix)

Emil Nielsen strålede over alt og alle! Målmanden drev de franske millionærer til grænsen af vanvid. Greb storskytten Nedim Remili ud, parerede Mikkel Hansen, reddede en totalt fri Uwe Gensheimer i kontra. Mon ikke alle franskmænd havde mindst én dårlig oplevelse med den jyske sprællemand i buret, der til enhver tid kan opfinde et ben, en fod eller en solid lap, som ingen havde set poppe op lige dér.

Ungersvende og en del piger tilsat folk i en mere moden alder tog længe før kampstart opstilling ved afspærringsbåndene ind til omklædningsrummene. Alle ville have det første glimt af Mikkel Hansen og de andre stjerner fra Paris Saint-Germain, der lod privatjetten lande til en lille udflugt i Champions League mod Skjern.

Henrik Toft Hansen fik et massivt bifald fra tilsammen 14.000 næver i Boxen, og Nikola Karabatic vækker såmænd også begejstring, men da Mikkel Hansens navn blev råbt op, begyndte tagpladerne vist nærmest at bule opad mod den tordnende oktober-sol over den jyske hede.

Anders Eggert fik direkte rødt for Skjern. (Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix)

Da kampen nede på de 20 gange 40 meter først for alvor begyndte, var det en helt anden og langt fra så stjerneglimrende profil, der tog hovedrollen. Og det endda i dén grad.

Den pt. IKKE landsholdsaktuelle Emil Hansen strålede som nævnt over alle med 12 redninger inden pausen og i hvert fald otte efter. En snes parader er mere end fornemt, og der var rigtigt mange af de store imellem.

I front tog fanden ved Thomas Mogensen specielt i anden halvleg, men det var ellers en helt igennem stor holdindsats af de grønblusede, der dog måtte slippe sejren til sidst. Anders Eggert er ikke kendt for bøllestreger, men fik alligevel direkte rødt for en albue op i hovedregionen af Benoid Kounkoud, der så kort efter måske slap billigt med to minutter for et overfald i den anden ende.

Sander Sagosen måtte til gengæld lempes ud i skammekrogen med rødt kort for en slagtning af Bjarke Kristensen, og mens tilskuerne inden kampen jublede begejstret over den fornemme opdækning på banen, så blev der til gengæld piftet og buhet gevaldigt i den nerverpirrende slutfase og efter slutfløjt.

Se også: Landin med ekstrem redning: - Det er fuldstændig vildt!

Se også: Danmark vil være vært for VM i herrehåndbold i 2025

Se også: Danmark vil være vært for VM i herrehåndbold i 2025