Kæmpe dansk CL-succes

To kampe og to sejre. Det er realiteten for Aalborg Håndbold, der søndag eftermiddag vandt over Zagreb i Champions League-gruppespillet.

På hjemmebane sikrede nordjyderne en sikker 30-20-sejr efter 13-11 ved pausen.

Kroaterne gik døde i anden halvleg, hvor en scoringspause på 14 minutter og et hav af udvisninger og to røde kort sendte dem direkte mod nederlaget, mens Aalborg holdt hovedet koldt og udnyttede overtalsspillet til fulde.

Det danske mesterhold har dermed maksimumpoint i gruppe A, hvor det bedste hold efter gruppespillet går direkte i kvartfinalen, mens nummer to til fem er i ottendedelsfinalen.

Aalborg topper gruppen efter de første to kampe på en bedre målscore end Flensburg-Handewitt, der ligeledes har fire point efter to kampe.

Aalborg var overlegne i kampen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Danskerne fik en fin start på kampen, hvor blandt andre Magnus Saugstrup Jensen og Sebastian Barthold gjorde sit til at sikre, at Aalborg kom bedst fra land.

Også Kristian Sæverås i målet tog godt fra, og det betød, at danskerne gik til pause foran med 13-11.

Anden halvleg startede med et mål til Zagreb, men det blev også den eneste kroatiske scoring, man så i lang tid.

Der blev gået godt til stålet, og specielt Zagreb-spillerne fandt de hårde tacklinger frem og indkasserede flere udvisninger samt to direkte røde kort undervejs for det alt for voldsomme spil.

Overtalsspillet betød, at Aalborg hurtigt trak fra, og 13-12-føringen blev vekslet til 22-12, inden kroaterne igen kom på måltavlen.

Derfra spillede Zagreb sig igen en smule ind i kampen, men da var det allerede alt for sent, og Aalborg fortsatte det fine spil med Barthold som suveræn topscorer med 12 mål.

Næste opgave for Aalborg i Champions League er om en uge, hvor danskerne skal på besøg hos slovenske Celje.Desuden er Aalborg i gruppe med Barcelona, Elverum, Pick Szeged, Paris Saint-Germain, og Flensburg-Handewitt.

Endnu en CL-succes sender GOG til tops i gruppe D

Også GOG har fået en fremragende start på Champions League med to sikre sejre i de første to kampe.

Søndag eftermiddag gik det ud over russiske Chekhovskie Medvedi, der var på besøg i Danmark. Det russiske hold blev besejret med 38-31.

Sejren betyder, at GOG lægger sig i toppen af gruppe D, hvor de to bedste hold efter gruppespillet avancerer til at spille om en plads i ottendedelsfinalerne.

Efter de første to gruppekampe har GOG fire point foran Dinamo Bucuresti, der har tre point efter to kampe.

Og netop det rumænske hold bliver næste opgave for GOG, der allerede på onsdag skal på besøg i Bukarest og forsøge at udbygge føringen i gruppen.

Det var ikke meget viden, det unge GOG-mandskab havde om Medvedi inden søndagens kamp. Statistikken talte dog for, at danskerne skulle være klar på hård modstand. Medvedi har vundet det russiske mesterskab uafbrudt siden 2002.

Men klar fra start var danskerne - især anført af Søren Haagen. Den 45-årige målmand var en mur, og han havde en redningsprocent på omkring de 70 i kampens indledning.



Henrik Thisted var en vigtig mand for GOG. Foto: Carsten Bundgaard/Ritzau Scanpix

Det var i høj grad med til at holde gæsterne nede på to scoringer efter ti minutter spil, mens GOG sørgede for at bringe sig på 5-2.

Russerne skruede derfra en smule op for fysikken og fik samtidig mere gang i scoringerne. Men klogt og hurtigt GOG-spil holdt alligevel en fin afstand, og ved pausen var stillingen 20-15 til GOG.

Russerne så ud til at have fundet et højere gear i starten af anden halvleg, hvor de spiste ind på det danske forspring. Tættest på kom de, da GOG blot var foran med 24-23.

Men så fandt Gudme-holdet, der i anledning af Champions League-kampen havde lånt Jyske Bank Arena i Odense, rytmen igen.

Roligt og sikkert udbyggede de føringen ført an af Lasse Møller og Henrik Tilsted, der hver lavede seks mål i kampen, og grundlagde sejren, der mod slutningen aldrig kom i fare.

- Det viser stil, at vi gik ind og lukkede kampen, som vi gjorde, sagde Lasse Møller efter kampen til DR.

Han har spillet hele karrieren i GOG og er i gang med sin sidste sæson i klubben, inden han til næste sommer skifter til Flensburg.

- Det var en megafed oplevelse. Og at få lov at vinde og vise, at vi er med på det her niveau, gør godt i mit Gudme-hjerte, siger han.

