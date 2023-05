Kæmpe dansk drama

Nykøbing Falster Håndboldklub er klar til semifinalen i kvindernes liga.

Det er en realitet, efter at klubben tirsdag aften slog Viborg HK med 36-35 i et brag af en kamp i slutspillet.

Spændingen var intakt til det sidste i det dramatiske og tætte opgør, men sejren til hjemmeholdet var ganske fortjent.

De to hold havde samme antal point inden kampen, men Viborg var tvunget til point for at holde liv i håbet om en plads i semifinalen.

Det skyldes, at NFH sluttede bedre end Viborg i grundspillet. Ved pointlighed er klubben derfor sikret at slutte foran Viborg i slutspillet.

Med én kamp tilbage kan Viborg nu kun opnå netop pointlighed og kan derfor ikke overhale NFH, som nu er sikker på en andenplads i sin slutspilsgruppe.

Det betyder, at klubben skal møde enten Team Esbjerg eller Ikast Håndbold i semifinalen.

I den tætpakkede hal i Nykøbing Falster drev intensiteten ned ad væggene.

Annonce:

Det medlevende hjemmepublikum skubbede sit hold frem, og værterne fik en formidabel indledning på opgøret.

Tempoet var enormt, og Viborg-spillerne så ud til, at de slet ikke var klar. Det betød, at Nykøbing Falster på fem minutter bragte sig foran 5-1, og derfor måtte Viborg-træner Jakob Vestergaard tage timeout.

Det hjalp på spillet, og selv om landsholdsspilleren Elma Halilcevic med sine lynhurtige kontraløb var en evig kilde til uro, halede Viborg ind.

Efter 22 minutter scorede Moa Högdahl, og så var de to hold igen på omgangshøjde ved stillingen 13-13. Lige så lige var det ved pausefløjt, hvor der stod 16-16 på måltavlen.

Anden halvleg blev én lang neglebider.

Med gentagne føringsmål blev NFH ved med at have en lille overhånd, mens gæsterne fra Viborg ikke formåede at bringe sig i front på noget tidspunkt.

Værterne havde stor succes med at skifte forsvarsformation igen og igen, og det brød Viborgs angrebsrytme.

Samtidig trådte Amalie Wulff så meget i karakter for NFH, at Viborg besluttede at benytte sig af en mandsopdækning på den bevægelige playmaker.

Viborg lykkedes da også med at holde spændingen inde i kampen, men det var ikke nok. NFH holdt fast i føringen og skal nu spille om medaljer.