Kæmpe dansk fiasko: Sensationelt nederlag

Mikkel Hansen slap heldigt for rødt kort for en albue i ansigtet, da verdensmestrene sensationelt tabte til Montenegro

Det knirkede umanerligt fælt og duftede af alt andet end guldklasse, og Danmark formåede ikke at ride stormen over Montenegro af og gafle to point. Der er langt fra Boxen til Podgorica, hvor hjerterne banker hårdt og kontant, så det dunker under bluserne. Også for en flok verdensmestre.

Danmark tabte en hårdt spillet EM-kval kamp 31-32 efter 17-16 føring ved pausen.

Frustrationerne hobede sig hurtigt op, og Mikkel Hansen var decideret heldig, at han ikke allerede efter 11 minutter blev præsenteret for det røde kort.

Irriterede Hansen præsenterede en noget flyvsk albue i ansigtet på den konstant og kontant eftertacklende Stefan Vujovic, der næppe høster en montenegrinsk Bodil-statuette for en meget forsinket og dilettantisk skuespil-præstation, men de franske dommere havde set det og sendte Mikkel Hansen til afsoning i to minutter.

Andre dommere ville have været svært fristede til på en hektisk hjemmebane at flå det røde pap op fra kortlommen i den situation. Det burde de faktisk have gjort - men generelt var det heller ikke de franske fløjtenisters bedste kamp. Forhåbentlig ikke...

Niklas Landin spillede sin landskamp nummer 200, og den kommer han muligvis nok til at huske - men ikke for noget godt. Sølle én redning havde Kiel-keeperen, inden Nikolaj Jacobsen langt om længe sendte Jannick Green i aktion fem minutter før pausen. Jubilaren vendte retur og havde sin og Danmarks anden redning efter – 40 minutter.

Nikolaj Jacobsen kunne lige så godt have stillet en stumtjener ind bag et vakkelvornt dansk forsvar – uanset formation. På den baggrund var det jo ikke så farligt at spille syv mod seks, kan man sige… Men heller ikke det skaktræk bar synderlig frugt. Montenegrinerne kunne også score i tomt mål!

Man må beundre Lasse Svan for at blive ved med at gå fra fløjen, for Flensburg-veteranen fik hver eneste gang et solidt skub eller et decideret benspænd med på vejen. Heldigvis valgte de franske dommere at drysse rigeligt med straffekast og udvisninger ud på den konto, men såvel Svan som Magnus Landin kan med fuld ret klage over dommernes alt for tolerante linje. De satte virkelig helbredet på spil.

Danmark førte ved 2-1 og 17-16 ved pausen. Man tænkte, hjemmeholdet ville køre tør for benzin i anden halvleg, men det skete aldrig, og kombineret med talrige fejl, manglende tempo, angrebsfejl og dårlige skud blev det spændende til det sidste.

Danmark møder Montenegro igen lørdag aften i en totalt udsolgt Royal Arena.

Mikkel med dyster spådom

