Kæmpe dansk skuffelse: EM uden tilskuere

- Kulturminister Joy Mogensen sagde til os på et møde i mandags, at vi kun får lov at lukke 500 ind til hver kamp, det er enormt skuffende, fordi vi føler, at de ikke vil lytte til os, siger Per Bertelsen, formand for Dansk Håndbold Forbund

Det, der skulle være en folkefest, i Herning og Frederikshavn til december, ender med en tarvelig EM-slutrunde uden særlig mange tilskuere.

Det bliver i sandhed lidt af en flad fornemmelse, når Dansk Håndbold Forbund i perioden 4.-15. december er værter ved EM-slutrunden for kvinder i fællesskab med Norge.

For det bliver en slutrunde uden stemning og liv på tribunerne i både Herning og Frederikshavn, som er de danske værtsbyer.

Håbet blev slukket for Dansk Håndbold Forbund i mandags, hvor formand Per Bertelsen og generalsekretær Morten Stig Christensen deltog på et møde med kulturminister Joy Mogensen.

Per Bertelsen, formanden for Dansk Håndbold Forbund, er dybt skuffet over myndighederne kun tillader 500 i de to haller i Frederikshavn og Herning. - Vi føler, ingen lytter til. Det er som at slå i en dyne. Foto: Ernst van Norde.

- Den tilbagemelding vi fik fra Kulturministeren er, at vi totalt får lov at lukke 500 ind til kampene.

- Det er meget skuffende, fordi vi har fremlagt planer for både 4300 og 3500 tilskuere. Men vi føler slet ikke, at der bliver lyttet til os. Ja, følelsen er nærmest som at slå i en dyne, siger en skuffet Per Bertelsen til Ekstra Bladet.

Dansk Håndbold Forbund havde onsdag bestyrelsesmøde, hvor man samtidig var enig om at stoppe for billetsalget hos Ticketmaster, så håndboldglade danskere ikke ender med at sidde med billetter, de slet ikke kan bruge.

Sandra Toft og det danske kvindelandshold kommer ikke til at mærke den store opbakning ved EM til december. Foto: Lars Poulsen.

Billetsalg skal stoppes straks

Torsdag eftermiddag er billetsalget endnu ikke stoppet. Man kan stadig købe billetter til hele Boxen i Herning i alle tre billetkategorier – 285, 360 og 485 kr.

- Vi har talt om, at billetsalget skal stoppes meget snart, fastslår Per Bertelsen, der er dybt skuffet over den nedslående melding og udsigterne til en EM-slutrunde uden nerve, stemning og den sædvanlige opbakning fra Boxen, hvor der under normale omstændigheder ville sidde 12.500.

- Vi føler slet ikke, at der bliver lyttet til idrætten. Når vi siger noget, er det opfattelsen, at modtagerne er totalt tonedøve.

- Hør nu her: Der er altså forskel på Bavnehøj Hallen og så Boxen. Men der må sidde 500 hvert sted. Det giver slet, slet ingen mening.

- Der er så mange indgange til Boxen og særdeles gode toiletforhold. Hvorfor vi kun må lukke 500 ind, forstår jeg simpelthen ikke.

- Jeg har arbejdet med logistik i mange år. Men de her tiltag fra myndighederne kan jeg slet ikke se logikken i. De beslutninger, der er truffet, giver absolut ingen mening, siger Per Bertelsen.

Underskud skal dækkes

DHF havde kalkuleret med, at EM-slutrunden skal gå i nul. Normalt er billetsalget eneste indtægt, der sikrer DHF et overskud.

- Budgettet til den forestående EM-slutrunde skal ikke give overskud, fordi vi har ønsket at profilere kvinderne. Derfor har vi budgetteret med et nularrangement.

- Nu venter et større underskud, fordi der reelt kun kan lukkes 150 tilskuere ind til hver af kampene. Men vi forventer naturligvis regeringen træder til og hjælper os, så underskuddet kan blive dækket ind på den måde, pointerer Per Bertelsen.

