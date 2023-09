Kæmpe dansk triumf: Aalborg Håndbold bag fornem CL-skalp

Den polske klub Kielce har været en ond ånd for Aalborg Håndbold i det seneste årti. Det er der nu lavet om på.

I syvende forsøg lykkedes det for første gang nordjyderne at slå Kielce, da de to mandskaber onsdag bragede sammen i den første Champions League-kamp i denne sæson.

På den meget svære udebane i Polen vandt Aalborg med 34-31.

Mikkel Hansen og holdkammeraterne skulle lige spille sig i gang, men var konstant et skridt foran, da dysten for alvor skulle afgøres.

Den erfarne og karismatiske træner hos Kielce, Talant Dujshebaev, var tydeligt frustreret over det danske overtag.

På trods af flere defensive kneb lykkedes det ikke at sætte en stopper for Aalborg, som nød godt af en stærk defensiv og en flot spillende Aleks Vlah på playmakerpositionen.

Med sejren har Aalborg fået en formidabel indledning på Champions League, hvor klubben skal forsøge at gøre det bedre end i sidste sæson, hvor ottendedelsfinalen mod GOG blev endestationen.

Det var tydeligt fra kampens begyndelse, at de to mandskaber er nogenlunde lige stærke, men efterhånden som minutterne gik, kom Aalborg i teten.

Nordjydernes angrebsspil fungerede rigtig fint med Aleks Vlah som spilstyrer og Mikkel Hansen og Mads Hoxer som drønfarlige trusler på backerne.

Særligt Mikkel Hansen skilte sig ud som målscorer, men det var især på grund af de forholdsvis mange straffekast, som Aalborg fremprovokerede.

I slutningen af halvlegen opbyggede Aalborg en føring på tre mål, og det ellers så medlevende polske publikum var mere tavst end normalt, da hornet lød.

Polakkerne livede en smule op efter pausen. Men det var ikke, fordi spillerne oppede sig. Simon Hald og Henrik Møllgaard dirigerede på fornem vis den nordjyske defensiv, og Kielce havde svært ved at slide sig igennem.

Heller ikke defensivt fandt Kielce løsningerne, selv om træner Talant Dujshebaev afprøvede flere offensive alternativer til det flade forsvar.

Aalborg holdt konstant fast i en føring på to-tre mål, og da Aleks Vlah med tre et halvt minut igen scorede til 33-30, var det game over for polakkerne.