Kæmpe drama venter om DM-guld

Det danske mesterskab i herrehåndbold skal afgøres i en tredje finale.

Med ryggen mod muren holdt Aalborg Håndbold søndag guldhåbet i live med en udebanesejr.

Nordjyderne var efter nederlaget i den første finale tvunget til at vinde og gjorde det altså også - med cifrene 34-29 - efter at have ført fra start til slut.

Aalborg jagter revanche mod GOG efter at have tabt til fynboerne i sidste års DM-finaler. Henrik Møllgaard og co. får nu mulighed for at afgøre det i egen hal på lørdag.

Aalborg fik en noget nær perfekt start og kom foran 4-1, inden GOG begyndte at bide fra sig. Hjemmeholdet fik reduceret nordjydernes forspring til et enkelt mål, men udligningen udeblev.

I stedet trak Aalborg lidt fra igen. Målmand Simon Gade fik godt fat, og i angrebet var gæsterne effektive. Føringen kom op på tre mål igen, da Felix Claar scorede til 9-6.

Annonce:

Halvvejs i første halvleg stod der 11-7, men der var også lidt malurt i bægeret for Aalborg. Efter et kvarter havde forsvarsklippen Henrik Møllgaard nemlig allerede trukket to udvisninger.

Men bekymringerne om veteranens mulighed for fortsat at kunne give los i defensiven forduftede formentlig hurtigt i Aalborg-lejren.

Ved pausen førte gæsterne 20-14 efter en imponerende offensiv indsats, hvor kun fem afslutninger ikke førte til mål. Undervejs fik Mads Hoxer desuden comeback efter en længere skadespause.

Turen i omklædningsrummet gavnede GOG mest. Grundet sine udvisninger var Henrik Møllgaard blevet hevet ud af Aalborg-forsvaret, og hjemmeholdet fik tur i den.

Efter cirka ti minutter af anden halvleg var Aalborgs føring blevet halveret, og så ville gæsternes træner, Stefan Madsen, have sig en snak med sine spillere.

Henrik Møllgaard indfandt sig i forsvaret igen, og Aalborg fik bremset GOG's comebackforsøg.

Hjemmeholdet formåede at holde sig til, men da Felix Claar med fire minutter tilbage steg til vejrs og gjorde det til 31-27, begyndte det at se rigtig godt ud for Aalborg.

GOG jagtede dog videre og havde med små to minutter igen bolden med mulighed for at reducerede Aalborgs føring til to. Men Lukas Jørgensen endte med at lave angrebsfejl, og så forduftede GOG's mulighed for at tage guldet søndag.