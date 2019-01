Kæmpe drøm er gået i opfyldelse: - Vi virkede nærmest urørlige

HERNING (Ekstra Bladet): Danmark udklasserede Norge med 31-22 i VM-finalen i en fantastisk kulisse i Boxen. Simon Hald fortæller efter håndboldherrernes første VM-titel, at alle ting omkring holdet gjorde den ustoppelige.

- Vi har ramt et højt niveau og gjort det over hele turneringen, og med den opbakning her, så virkede vi nærmest urørlige.

- Det er en af de ting, som man drømmer om. At stå i en finale, og at vi så hiver guld hjem, så er det bare en helt fantastisk følelse, siger Simon Hald.

VIND GULDPLAKATEN Danmark har vundet VM i håndbold for første gang! Det fejrer vi ved at udlodde 100 stk. festlige plakater af dagens forside med gulddrengene på Ekstra Bladets papiravis. Alt, du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at fortælle os, hvem du synes, der spillede bedst for Danmark under hele VM. Deltag her.

Stolt

Simon Hald fik sammen med Nikolaj Øris, Casper U. Mortensen, Jannick Green og Nikolaj Markussen de sidste fire-fem minutter i VM-finalen mod Norge. Her var sejren i hus. Det var dejligt for Casper U. Mortensen at få et par finale-minutter i benene.

- Desværre gik jeg i stykker i kamp to, og mit knæ har ikke ville restituere, som vi havde håbet på, så jeg er da glad for at få det med og nyde det, og jeg er så stolt af alle drengene, siger Casper U. Mortensen.

Den historiske triumf kommer Mortensen til at huske for evigt.

- Det er noget, som vi kan komme til at huske tilbage på, når vi bliver gamle og sidder i sofaen, at vi formåede at gøre det, som vi havde sat som mål for – at blive verdensmestre for første gang i dansk historie. Der er vanvittigt og fantastisk, siger Casper U. Mortensen.

Planen er, at de danske håndboldherrer skal fejres på Rådhuspladsen kl. 17.00 i dag mandag.

Se også: Danmark vinder VM-guld - ydmyger Norge!

Se også: Nordmændene overgiver sig: Mareritt, udklassering, kollaps

Se også: Nikolaj fik sit guld: - Jeg er lige ved at tude

Se også: Lægger sig fladt ned - topkarakterer til hele guldbanden

Helt tæt på GULD-heltene: Pengene, hemmelighederne og familien

Se også: Guldet blev grundlagt i Caribien

Sådan kan du fejre gulddrengene i København mandag