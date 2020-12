Kæmpe EM-bommert: Hvad tænker de på?

Det russiske landshold har haft godt styr på sine modstandere ved EM-slutrunden, men det kniber gevaldigt med at præstere ordentligt uden for kamp

Inde på banen kører det som smurt for Rusland, der med tre sejre ud af tre mulige har skudt sig stensikkert i EM-mellemrunden.

Uden for stregerne går det dog knap så godt. Mindre end en uge inde i slutrunden har det russiske landshold allerede taget overskrifter for to uheldige optrin.

EM-protokollen for det omfattende corona-reglementet synes i hvert fald ikke at være gennemlæst på de russiske hotelværelser.

Først klokkede Ruslands landstræner, spanieren Ambros Martin, gevaldigt i det, da han bevægede sig uden for den røde zone i hallen for at hilse på sit forbunds generalsekretær.

En hændelse, som også irriterede den danske landstræner Jesper Jensen.

Alarmklokkerne bimlede, men Martin klarede til stor forundring for bl.a. Dansk Håndbold Forbund (DHF) frisag og fik lov at blive i turneringen.

Så skulle man ellers tro, at fejltrinnene blev begravet - men nej!

Ambros Martin har ledt det russiske landshold til tre triumfer ud af tre mulige ... og samtidig ud i et mindre corona-storvejr. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

De har god grund til at fejre sig selv på det russiske landshold. Men det burde, ifølge Klavs Bruun Jørgensen, være foregået på en lidt anden måde, end tilfældet var søndag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

På søndagens hviledag blev der igen spillet russisk roulette med god corona-skik. Denne gang var det med både landstræneren OG den russiske trup og stab i fokus.

På flere billeder og videoer på Instagram kunne følgere af det russiske landshold se profilerne deltage på slap line i forskellige lege på hotellet, hvor meget af underholdningen udgjorde en diametral modsætning til fornuftig corona-opførsel.

Materialet er nu fjernet, men øverst i artiklen kan du se et af flere fotos fra seancen, som har skabt røre.

Til eksempel omhandlede en af legene, at spillerne skulle overføre små stykker slik til hinanden, mens de transporterede det via en ske i munden.

Der er ikke brudt nogen officielle regler i forbindelse med arrangementet, men udefra fremstår handlingerne som selvmål af rang. Særligt i lyset af Ambros Martins fodfejl kort forinden.

Det mener den tidligere danske landstræner og nuværende ekspert hos TV 2, Klavs Bruun Jørgensen.

- Vi må regne med, at der ikke er noget smitte i den russiske lejr. Men det er jo fuldstændig håbløs PR-arbejde i forhold til, at man står med en sag på nakken, hvor landstræneren har stået uden for den røde zone, og at man så lægger sådan noget op på Instragram, siger Bruun Jørgensen til TV 2.

- Det er så tåbeligt, at jeg slet ikke forstår det, lyder den bramfri dom fra den tidligere landstræner.

Det er et EM i skyggen af coronavirus. Se den danske landstræner Jesper Jensen forholde sig til en tilskuerfri hjemmebane:

