Kæmpe fiasko: Danmark misser OL efter nedtur

Dansk OL-chok: De dumpede med et brag

KUMAMOTO: (Ekstra Bladet): Sandra Toft og Louise Burgaard gjorde, hvad de kunne. Det var bare ikke nok.

På en japansk aften stod der OL-kvalifikation og en mulig udflugt til Tokyo i oktober på programmet, og lad os bare blive enige om ét: Der var sgutte meget olympisk snit over et efterhånden slidt dansk landshold.





Klavs Bruun Jørgensen og Co. skulle bruge en sejr, hvis OL-drømmen skulle holdes i liv. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Til gengæld blev det tænderklaprende spændende på den ufede måde.

Danmark spillede uafgjort 26-26 med Serbien efter 11-14 ved pausen.

Louise Burgaard skaffede et straffe og trak en udvisning fire minutter før tid, og Stine Jørgensen hamrede Danmark på 26-25 fra syv meter. Danmark erobrede bolden igen, men i overtal lykkedes det Anne Mette Hansen at fyre sin niende afbrænder i kampen af!

Danmark skulle vinde – ikke spille uafgjort. Lotte Grigel løb durk ind i en angrebsfejl, og der blev bare truffet så mange dumme beslutninger i den kamp, at det er tæt på ufatteligt.





Serbien kunne bruge uafgjort. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Den fuldstændig nedslidte Kristina Liscevic med fortid i Esbjerg brød igennem og udlignede til 26-26 med 20 sekunder igen.

Dansk timeout! Syv mod seks, og Anne Mette Hansen kom til skud, men traf keeperens pufærmer og trekanten. Bolden ud i spil. Danmark fuldstændig færdig i VM.

De slutter som nummer ni ved VM og er dermed helt ude af spil til en OL-kvalifikationspulje til sommer. Drømmen brast.

Førte halvleg var gruopvækkende rædselsfuld. Klavs Bruun Jørgensen startede med de ’reserver’, der gjorde det så godt mod Holland i forgårs. Ind med samuRejer og kamikazepiloter fra Voldum – Mia Rej og Mie Højlund.

Det var ingen succes al den stund, at de danske skytter åbenbart havde besluttet sig for at ramme Katarina Tomasevic i stedet for målet. Da landstræneren tog sin første timeout, havde Anne Mette Hansen brændt fire, Mia Rej to og Mie Højlund fire skud!





Mia Rej skuffede stort i kampen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Et helt igennem skidt jubilæum på bare 14 minutter. De tre i bagkæden nåede såmænd op på hele 14 (!) mislykkede forsøg i løbet af de første 30 minutter.

Danmark var bagud 3-7 på trods af, at Sandra Toft plukkede to straffekast og dermed forkortede det hul, serberne flere gange slog inden pausen, hvor bovlamme Danmark var bagud 3-8 og 8-13.





Sandra Toft leverede igen i målet, men det var ikke nok. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det lykkedes heldigvis at forkorte Balkan-løvindernes forspring til tre ved pausen, hvor stillingen var 11-14. Kun 11-14…

Det var så forventningen, at en smallere serbisk trup ville løbe tør for krudt og kugler i anden halvleg, men de er altså snu, når man kombinerer det med en dansk fejlkvote af dimensioner, så kan det hurtigt gå galt.

Trine Østergaard gik ellers fra fløjen til 15-16, og efter et serbisk vådeskud kunne Kathrine Heindahl efter 40 minutter udligne til 16-16, og samtidig havde Danmark fået Louise Burgaard på banen, og hun flækkede sine første to forsøg ind langt bag den serbiske keeper. Bumgaard!





Burgaard leverede, men det var heller ikke nok til at sikre sejren. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men så brændte hun selvfølgelig også og smed senere en bold ud over sidelinjen i en kamp, hvor fejlene bare hobede sig op. End ikke overtal kunne Danmark udnytte, og serberne gik i syv mod seks-spil, og så indtraf sensationen:

Sandra Toft reddede, og så lykkedes det minsandten Stine Jørgensen at score i tomt mål og udligne til 20-20. Trine Østergaard løb kort efter Danmark på 21-20 med ti minutter igen, og der burde jo have været udsolgt for krudt og kræfter på den serbiske bænk.

Drømmen skudt ned: Holdkammerater vil ikke bade med hende

Se også: - Det kommer aldrig til at ske

VM's samba-dansker fortrød: Tuscherne rasler af kroppen