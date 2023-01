Kæmpe forskel: Her er dansk drømmescenarie

Der er stor forskel på, hvilken vej Danmark skal på for at nå VM-finalen efter mandagens kamp mod Egypten

Et hurtigt kig på VM-programmet afslører, at der er en megasvær og en lidt lettere vej til VM-finalen 29. januar.

Nikolaj Jacobsen afviser kategorisk at tale om andet end Egypten i aften, altså hverken Sveriges værter i kvartfinalen eller noget som helst andet, der ikke kan relateres til hans taktik i aftenens kamp om førstepladsen i mellemrundens gruppe IV.

Men derfor kan vi andre da godt kigge lidt på det.

For Danmark er allerede inden sidste runde i gruppen klar til kvartfinalen. Også selvom Kroatien i teorien kan overhale Danmark.

I teorien (se nederst i artiklen)...

Der er dog en markant forskel på, om Danmark bliver etter eller toer i gruppen, og vi lægger hovedet på blokken og konkluderer, at der død og pine må være en vej, Jacobsen og co. foretrækker frem for den anden:

For vinder Danmark over Egypten, er førstepladsen sikret, og kvartfinalen byder på et møde med Ungarn, der søndag sikrede sig andenpladsen efter Sverige.

Spiller Danmark uafgjort eller taber til Egypten, bliver Danmark toer i gruppen og skal møde de svenske europamestre OG værter. Flere spillere har været inde på det de seneste dage: De vil GERNE slippe for den kamp. Sverige kan vi tage i finalen. Ikke kvartfinalen.

Og der er såmænd en grund mere til at vinde gruppen.

For i samme halvdel som svenskerne ligger de franske OL-guldvindere. De har vundet deres mellemrundegruppe og møder toeren i Tyskland og Norges mellemrundegruppe. Hvem det bliver afgøres samtidig med Danmarks skæbne mandag aften.

Ender Danmark i den anden halvdel, hvor Ungarn venter i kvartfinalen, står semifinalen på et møde med Spanien eller enten Tyskland eller Norge.

Og ja ja, spaniere, nordmænd og tyskere er gode håndboldspillere og hverken Belgien eller Bahrain. Men den danske motivation inden kampen i aften må være enorm. Alene af den grund.

Og så lige tilbage til kampen i aften og stillingen i Danmarks gruppe.

For der er en risiko for, at VM-eventyret er slut i aften. Men det kræver, at Danmark taber til Egypten, og Kroatien forinden har slået Bahrain. Og så skal kroaterne derudover forbedre sin målscore i forhold til Danmarks med hele 22 mål. Altså skal Danmark eksempelvis tabte med ti mål til Egypten, mens Kroatien vinder sin kamp med 12 mål.

Danmark har i øvrigt ikke tabt til Egypten siden 1999. Seneste sejr kom ved OL i 2021, hvor Danmark vandt med fem mål i gruppespillet.