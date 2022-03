Kæmpe hæder: - Det er helt uhørt

Verdens bedste træner for kvinderne, verdens bedste træner for herrerne, verdens bedste kvindelige håndboldspiller og verdens bedste mandlige håndboldspiller er allesammen danske.

Det står klart, efter Jesper Jensen, Nikolaj Jacobsen, Sandra Toft og Niklas Landin alle fire løb med titlen som verdens bedste i hver deres kategori.

En enorm hæder til de fire individer, men også til dansk håndbold generelt.

Ekstra Bladets håndboldekspert og tidligere landstræner, Jan Pytlick, synes naturligvis, at det er kæmpestort, men også meget fortjent.

- Det er helt uhørt. Det er selvfølgelig en kæmpe cadeau til dem, men også til dansk håndbold, fortæller Jan Pytlick.

- Jeg synes, at det er meget fortjent. De to landstrænere har gjort et fantastisk stykke arbejde. Nikolaj har gjort det kontinuerligt over den sidste lange periode, og jeg synes virkelig også Jesper har fået bygget godt videre på kvindelandsholdet.

Jesper Jensen har gjort det fremragende som landstræner for det kvindelige håndboldlandshold. Foto: Lars Poulsen

Niklas Landin vandt prisen for andet år i træk, imens Sandra Toft er den første kvinde til at vinde prisen siden Anja Andersen i 1997. Og lige netop Sandra Toft bliver fremhævet af Pytlick.

- Det er så velfortjent, fordi jeg synes hun har top-præsteret over de sidste mange mesterskaber og har allerede, da hun startede oppe i Larvik stået rigtig godt, og det er kun blevet bedre og bedre sidenhen, forklarer den tidligere håndboldtræner.

Niklas Landin, der nu har vundet den flotte hæder to gange, må stadig se sig slået af Mikkel Hansen, der har vundet prisen tre gange tidligere, og hvis man skal tro Jan Pytlick, er udsigterne for flere priser i fremtiden gode.

- Vi har flere, der banker på døren heriblandt Mathias Gidsel, og hvis det ikke havde været for skader er jeg sikker på, at Rasmus Lauge også havde kandideret kraftigt til en pris.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

