Kæmpe hæder til danske ikoner

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) tager nye metoder i brug for at hylde nogle af sportens største legender.

Forbundet har oprettet et Hall of Fame, og mandag blev der sat navne på de første 60 medlemmer - heriblandt fem danske.

Christina Roslyng, Mette Vestergaard og Camilla Andersen udgør det kvindelige danske islæt, mens Nikolaj Jacobsen og Lasse Svan udgør det mandlige.

Det blev afsløret ved en prisuddeling, som EHF var vært ved i Wien, skriver DHF.

Christina Roslyng og Mette Vestergaard har begge været med til at hente OL- og EM-guld til Danmark.

Camilla Andersen har vundet både OL, EM, VM og Champions League og er beæret over pladsen i Hall of Fame.

- Det er jeg da glad for og stolt over. Det betyder, at mine præstationer er blevet bemærket. Det betyder også, jeg har været på nogle gode hold, for man opnår ikke sine resultater alene. Det er en flot anerkendelse fra EHF, siger Camilla Andersen ifølge DHF.

Danmarks nuværende herrelandstræner, Nikolaj Jacobsen, nåede aldrig at vinde metal på landsholdet som aktiv, men siden han blev træner har han vundet VM tre gange.

Som aktiv vandt han Bundesligaen med THW Kiel tre gange, ligesom han har vundet EHF Cup to gange, og det er altså nok til en plads i Hall of Fame.

- Det er jeg lidt overrasket over. Men jeg tænker, jeg er udvalgt på en kombination af min tid som spiller og træner.

- Så på den måde er det en rigtig stor ære sammen med Lasse at blive optaget i Hall of Fame. Og jeg tænker da, der kommer mange flere danskere til over de kommende år, siger Nikolaj Jacobsen.

Lasse Svan har vundet både EM, VM og OL med det danske landshold, ligesom han har vundet Bundesligaen og Champions League.

Ved prisuddelingen i Wien blev Simon Pytlick desuden kåret som sæsonens MVP - den mest værdifulde spiller.

Han var også på sæsonens hold, ligesom Mathias Gidsel, Hans Lindberg og Niklas Landin var det. Hos kvinderne var Ikast Håndbolds Emma Friis og Team Esbjergs Kathrine Heindahl på sæsonens hold.