Kæmpe hæder til Landin

Niklas Landin kan bryste sig af titlen som årets håndboldspiller i Tyskland. Han vandt titlen med et stort forspring til nummer to

Det danske håndboldlandshold har en anfører, der er god. Rigtig god.

Og nu har Niklas Landin nok engang fået et bevis på det. Han er nemlig kåret som årets håndboldspiller i Tyskland, hvor han repræsenterer THW Kiel i Bundesligaen.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Det er en stor ære for mig. Jeg er meget glad for at komme i så fint et selskab med store spillere, der har vundet prisen før mig, lyder det.

Den 33-årige sjællænder har over en længere periode holdt et stabilt niveau for Kiel, og det er læserne af det tyske håndboldmedie 'Handballwoche', der har stemt Landin til tops.

Prisen er givet for sæsonen 2020/2021, som blev spillet færdig i sommer.

Her har målvogteren vundet suverænt foran Johannes Golla og Hendrik Pekeler.

Niklas Landin: 6604 stemmer Johannes Golla: 5499 stemmer Hendrik Pekeler: 4992 stemmer

Niklas Landin under en træning ved håndbold-EM. Foto: Lars Poulsen.

THW Kiel og Niklas Landin vandt i den forgangne sæson det tyske mesterskab for andet år i streg, og her triumferede mandskabet også ved Champions League.

Med det danske landshold blev det til en bronzemedalje ved det netop overståede EM.

Tidligere vindere af prisen tæller navne som Nikola Karabatic, Filip Jicha og Patrick Wiencek.