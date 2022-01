Kæmpe hæder til Nikolaj

Nikolaj Jacobsen har netop ført Danmark sikkert videre til mellemrunden ved EM i håndbold, og på slutrundens hviledag er han blevet hædret med en pris.

50-årige Jacobsen er således årets træner i Danmark i 2021, meddeler Team Danmark og Salling Group, der uddeler prisen, i en pressemeddelelse onsdag.

Det sker efter et år, hvor han førte Danmark til VM-guld og sølv ved OL i Tokyo.

Jacobsen bliver hædret foran 17 andre indstillede til prisen på tværs af sportsgrene.

Heraf udgjorde landstræner i parataekwondo Bjarne Johansen og landstræner i banecykling Casper Jørgensen den resterende top-tre.

- Jeg er rigtig stolt over den her pris. Jeg har været nomineret i et felt af virkelige dygtige trænere, så det er jeg utrolig glad for.

- Det her kunne selvfølgelig ikke lade sig gøre uden en fantastiske gruppe af spillere og ledere på vores hold, som jeg nyder at tilbringe tid med hver eneste gang, vi er samlet, siger Nikolaj Jacobsen i en pressemeddelelse.

Nikolaj Jacobsen er årets træner i Danmark i 2021 ifølge Team Danmark og Salling Group. Foto: Lars Poulsen

Team Danmarks direktør, Peter Fabrin, fremhæver blandt andet Jacobsens faglighed, mentale styrke og dedikation.

- Ingen atlet når øverst på skamlen uden en dygtig træner ved sin side. Dygtige trænere er helt afgørende for at lykkes på den internationale scene, og i Nikolaj Jacobsen har Danmark en træner i verdensklasse, som formår at få herrernes håndboldlandshold til at præstere kæmpe resultater gang på gang, siger Fabrin.

I 2020 vandt badmintonlandstræner Kenneth Jonassen prisen, og i 2019 gik den til banecyklingens Casper Jørgensen.

