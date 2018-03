Kæmpe kaos: Nikolaj sender andetholdet i Champions League

I sidste sæson vakte det opsigt, da Nicolaj Jakobsens tyske mestre fra Rhein-Neckar Löwen måtte spille to kampe på 25 timer i henholdsvis Leipzig og Barcelona, men nu er danskerens klub havnet i et uløseligt dilemma.

Klubbens Champions League-1/8-finale ude mod polske Vive Kielce er således sat til at skulle spilles 24. marts klokken 16, mens de klokken 18.10 skal spille Bundesliga-kamp små 1000 kilometer derfra ude mod THW Kiel.

- Vi har ikke andet valg end at sende vores andethold til Polen siger tyskernes direktør Jennifer Kettermann til klubbens hjemmeside.

- Vi er klar over, at det desværre ikke vil give nogen sportslig og fair konkurrence i 1/8-finalen mellem Kielce og Rhein-Neckar Löwen. Det vil især skade konkurrencen og omdømmet omkring Champions League, siger hun.

Normalt vil der blive taget hensyn til klubbernes kampprgoram, men i dette tilfælde har det ikke været muligt at finde en løsning.

Rhein-Neckar Löwen har nemlig forpligtet sig til at spille 24. marts mod Kiel som en del af tv-aftalen med ARD og SKY.

Man kunne måske få tanken, at den tyske klub bedre kunne klare at smide point i ligaen frem for at tabe stort i Champions League, men den tyske liga er historisk tæt, og Nikolaj Jacobsens tropper fører ligaen på bedre målscore end nummer to Füchse Berlin, mens Kiel er nummer seks med fem point op til førstepladsen.

Ekstra Bladet har foreløbig forgæves forsøgt at få en kommentar fra Nikolaj Jacobsen.

