Kæmpe luksusproblem: - Det er helt urimeligt

Landstræner Jesper Jensen var igennem hele følelsesregistret i sejren på 30-25 over Brasilien. Han roser Sandra Toft for endnu en brandkamp

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Undervejs var der minder om et mareridt for et år siden. Landstræner Jesper Jensen var gennem mange følelser i slaget mod Brasilien.

- Hvor glad er du for at være i en VM-semifinale?

- Jeg er helt vildt glad. Jeg er også lettet. Og jeg er megastolt. Men også lettet fordi vi har spillet så godt de første seks kampe. Det havde ikke været til at holde ud, hvis vi skulle hjem nu. Selv om mange har respekt for Brasilien, så tror jeg ikke det er lige så nemt at se udefra, hvor dygtige de er i deres spil, som det er at mærke det indefra. Så vi er enormt glade. Og så fik vi en kamp, hvor vi trods vinder en relativt sikker sejr i anden halvleg. Men vi var presset ved pausen.

Det blev en indædt fight mod Brasilien. Foto: Lars Poulsen.

- Var det sværere end forventet?

- Både ja og nej. Der var momenter i første halvleg, hvor vi havde mulighed for at slå hul. Da det ikke lykkedes, vidste vi, det ville blive svært. De er rigtig gode til at spille deres form for håndbold, og det var også en kamp, der mindede meget om Kroatien-kampen ved EM sidste år. Derfor er jeg bare enormt glad for det mentale arbejde, vi har lavet ud over det fysiske og håndboldmæssige. Det var første gang vi mentalt blev rigtigt udfordret, og derfor var det fedt, at vi bestod.

- Hvad sagde du til dem i pausen?

- Vi havde nogen taktiske ting, vi gerne ville ændre, men især skulle vi holde fokus på adfærd. Brasilianerne var stadig passionerede, og vi faldt lidt, og der kom et billigt straffekast. Vi taber også på deres finter en gang imellem. Men vi skulle blive ved med at arbejde og komme med det samme udtryk. Vi skulle hele tiden fokusere på det, vi kunne gøre noget ved.

I stedet for at ærgre os over ting, der var sket, skulle vi kigge fremad.

- Hvad siger du om dine målvogtere?

- Vi overvejede faktisk at tage Sandra ud i anden halvleg, men så havde hun lige tre gode redninger. Når der så gik en bold ind, stod vi og tænkte, arhh kom nu Sandra. Det er helt urimeligt, men de står begge bare megagodt. Men når vi har to målvogtere, der har stået med en redningsprocent på 50 gennem hele turneringen, og en så falder ned omkring 40, og der går en bold ind, som ikke er gået ind tidligere, så overvejer man at skifte. Men vi stoler også 100 procent på dem.

Sandra Toft blev kampens spiller. Foto: Lars Poulsen.

- Vil du helst møde Frankrig eller Sverige i semifinalen?

- Det ved jeg ikke. Frankrig har nogen af de bedste individualister i verden, mens Sverige har et af de bedste kollektiver. Sverige har et fantastisk forsvar. Men vi er også selv ved at være på et niveau, hvor vi kan have forventninger til os selv.

- I semifinalen bliver det ikke den samme mentale udfordring. Nu er vi ikke favoritter længere. Om det bliver Frankrig eller Sverige, så ved vi bare, at det bliver en vanvittig tæt kamp. Vi skal vise vores bedste, og det skal nok blive et brag af en kamp.

