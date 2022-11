Kæmpe økonomikaos: Mangler millioner

Viborg HK forventer stort underskud for regnskabsåret 2021/22 og er afhængig af, at der kan fremskaffes et beløb i størrelsesordenen 3,25 millioner kroner.

Det oplyser traditionshåndboldklubben på sin hjemmeside.

Situationen betyder også, at Viborg HK ApS vil sælge ejerandelen i Viborg HK Venner ApS.

Viborg HK ApS har allerede modtaget tilsagn om støtte for cirka halvdelen af beløbet og håber, at der i løbet af december kan opnås tilsagn for den resterende del, lyder det i pressemeddelelsen.

Klubben forklarer, at det ikke er lykkedes at løfte indtægterne tilstrækkeligt ovenpå coronanedlukningen.

Den har nu taget initiativ til en række tilpasninger herunder besparelser i administrationen med henblik på at sikre, at der er balance i regnskabet fra 2023/24.

Det får den sportslige konsekvens, at Viborg nedjusterer sin målsætning, så den i sæsonen 2023/24 vil være deltagelse i slutspillet.

Også sidste år havde Viborg underskud. Det lød på knap to millioner kroner for 2020/21.

Efter en resultatmæssigt blandet sæsonstart ligger Viborg på syvendepladsen i Kvindeligaen med otte point for otte kampe.