Kæmpe overraskelse: Gidsel klar på rekordtid

En overraskelse af de større har netop ramt dansk håndbold.

Forud for onsdagens første DM-semifinale mellem GOG og Skjern, har GOG nemlig smidt lidt af en bombe. Deres ultimative stjerne Mathias Gidsel er med.

Den danske landsholdsspiller er nemlig på rekordtid kommet sig over sin korsbåndsskade, som han pådrog sig under EM i januar, og han kan derfor komme i aktion onsdag aften.

Det oplyser han selv til TV 2 Sport.

- Det er fantastisk, ubeskriveligt. Jeg havde ikke troet på, at jeg skulle spille mere håndbold her i GOG. Det havde hverken jeg eller fysserne (fysioterapeuterne, red.) troet på. Her de seneste par uger har jeg godt kunnet se, at det begyndte at gå bedre og bedre til træning, siger den 23-årige højre back.

Efter Mathias Gidsel blev ramt af skaden, var meldingen ellers, at det var usandsynligt, at han ville komme i aktion for den fynske klub.

Her lød beskeden, at han ville være ude i fire til seks måneder. Men selvom der knap nok er gået fire måneder, siden han lå og vred sig i smerter, så er han nu blevet klar for GOG.

Mathias Gidsel skifter til tyske Füchse Berlin i næste sæson.

