Kæmpe overraskelse: Stjernen tilbage

Danmarks ubestridt bedste målvogter var fredag ikke en del af truppen, der skal jagte EM-guldet.

Niklas Landin var fortsat ramt af sygdom efter et maveonde på hotellet i København. Nikolaj Jacobsen indskrev kun en målvogter i sin trup og holdt derfor en plads åben.

Den plads skulle besættes inden lørdag morgen kl. 9. Landstræneren håbede naturligvis, at Niklas Landin kunne nå at blive klar og dermed blive 16. og sidste mand i truppen til premiere-kampen mod Island.

Inden deadlinens udløb har Niklas Landin meldt sig klar. Det skriver Dansk Håndbold Forbund på deres hjemmeside.

Kiel-stjernen kommer dermed til at danne målvogter-duo sammen med Magdeburgs Jannick Green.

En af verdens bedste målvogtere er tilbage i målet for Danmark. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Det danske landshold har været ramt af mange skader op til slutrunden.

Først røg Lasse Svan ind i en skulderskade i en kamp for Flensburg før jul. Efterfølgende var det Rasmus Lauges tur til at give landstræneren dårligt nyt. Playmakeren fik en fibersprængning i sin venstre læg to dage før nytår, hvorefter Magnus Landin smadrede sin højre storetå mod Norge i Golden League i Metz.

Dagen efter Magnus Landins uheld fik Lasse Svan endnu en skade. Tilbage i København fik kampens suverænt bedste spiller mod Frankrig, Michael Damgaard, et grimt smæld over venstre tommelfinger, inden det så blev Niklas Landins tur til at gå ned med et maveonde.

Landin er nu blevet klar, og Nikolaj Jacobsens EM-trup er dermed komplet.

Den danske EM-trup Målvogter

Jannick Green, SC Magdeburg

Niklas Landin, THW Kiel Fløjspillere

Magnus Bramming, TTH Holstebro

Hans Lindberg, Füchse Berlin

Johan Hansen, Bjerringbro-Silkeborg Stregspillere

René Toft Hansen, S.L. Benfica

Anders Zachariassen, Flensburg-Handewitt

Magnus Saugstrup, Aalborg Håndbold Bagspillere

Niclas Kirkeløkke, Rhein-Neckar Löwen

Mikkel Hansen, PSG Paris

Rasmus Lauge, Veszprém KC

Henrik Møllgaard, Aalborg Håndbold

Mads Mensah, Rhein-Neckar Löwen

Jacob Holm, Füchse Berlin

Michael Damgaard, SC Magdeburg

Lasse Andersson, FC Barcelona

Danmark spiller det indledende gruppespil og en eventuel mellemrunde i Malmø. Finaleweekenden afvikles i Stockholm.

De danske stjerner er i gruppe med Island, Ungarn og Rusland.

Første kamp ved EM for Danmarks vedkommende bliver spillet i aften, når de brager ind i Island, som har den tidligere danske landstræner og chefartikekten bag OL-triumfen i 2016, Gudmundur Gudmundsson, til at lede tropperne.

