Kæmpe overraskelse

Magnus Saugstrup, Henrik Møllgaard og Nikolaj Læsø var torsdag tilbage i den danske herreliga efter søndagens VM-guld med Danmark.

Landsholdstrioen fra Aalborg fik dog ikke det bedste gensyn med dansk ligahåndbold, da Aalborg på udebane blev besejret med 29-33 af Skanderborg fra midten af rækken.

Det var en tæt affære hele vejen - dog med en del småføringer til Skanderborg. Ved pausen var stillingen 16-16.

I hjemmeholdets mål tog keeper Salah Boutaf særdeles godt fra, og det gjorde det muligt for Skanderborg at slå et forspring på to-tre mål, da opgøret bevægede sig ind i slutfasen.

Nikolaj Læsø fik reduceret et par gange til 28-30 og senere til 29-31 for Aalborg, men hjemmeholdet var ikke til at slå ud af kurs. Det lykkedes Skanderborg-spillerne at svare igen hver gang og køre den overraskende sejr hjem.

Ud over Saugstrup, Møllgaard og Læsø kunne de nordjyske gæster mønstre et hold med tre svenske landsholdsspillere, som nåede finalen ved VM i Egypten.

Aalborg indtager andenpladsen i herrernes liga - med tre point op til GOG. Fynboerne har dog spillet to kampe færre end Aalborg.

Tidligere torsdag vandt Bjerringbro-Silkeborg med 42-25 over TMS Ringsted. Hjemmeholdet havde Nikolaj Øris med på holdet. Øris var også med til at vinde VM-guld med Danmark.