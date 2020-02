Kæmpe straf til fyret dansk VM-træner

Kim Rasmussen slipper for livsvarig karantæne, men får to måneders karantæne og en bøde på 35.000 kroner

Tre små ord kan få enorme konsekvenser.

Det kan den danske håndboldtræner Kim Rasmussen skrive under på, efter at han er blevet idømt to måneders karantæne og en bøde på 35.000 kroner af det internationale håndboldforbund, IHF.

Det skriver TV 2 Sport.

Kim Rasmussen var landstræner for Ungarn under VM, som blev afholdt Japan i december 2019, og her blev han suspenderet, da han på et pressemøde kritiserede dommernes indsats i kampen mod Rumænien med ordene 'I got fucked'.

Den formulering var altså for hård kost, så suspenderingen er nu blevet fulgt op af yderligere straf.

Alligevel er Kim Rasmussen en lettet mand.

Dels er straffen med tilbagevirkende kraft, hvilket betyder, at han er fri til at søge nye udfordringer. Dels havde han frygtet en langt alvorligere konsekvens. Livsvarig karantæne.

- Jeg har ikke vidst, hvad de kunne finde på at komme med, for det står ikke noget sted. Derfor har det været frustrerende. Jeg har gået og tænkt alt fra livsvarig karantæne til en løftet pegefinger. Det er mere det med, at jeg slet ikke vidste, hvor jeg stod hende. Det har været frustrerende, siger han til TV 2 Sport.

Inden jobbet som ungarsk landstræner har han været træner for blandt andet det polske landshold og den rumænske klub CSM Bucaresti, som han førte til triumf i Champions League.

