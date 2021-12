Kæmpe tv-succes: Danskerne er vilde med landsholdet

Jan Jensen og Jan Kjeldtoft samler op på sejren over Sydkorea og kigger frem mod onsdagens kamp mod Ungarn

Julefrokoster, julegaver og julehygge.

Det kan godt være, at højtiden er lige rundt om hjørnet, men danskerne har stadigvæk tid til at se håndbold i fjernsynet.

VM or kvinder er i fuld gang i Spanien, og der er stor interesse for at se de danske stjerner folde sig ud på halvgulvet.

Hos TV 2 oplyser redaktør for kommunikation og marketing, Michael Hansen, at ikke mindre end 1.027.000 seere så kampen mellem Danmark og Sydkorea på TV 2 mandag aften.

Derudover fortæller han at der var lidt over 1,1 million seere, da flest så med på skærmen.

Mange seere så med, da Danmark besejrede Sydkorea 35-23 mandag aften. Her ses kvindelandsholdet i jubel efter storsejren. Foto: Lars Poulsen

En december-tradition

Hos TV 2 er man begejstret for det pæne seertal, og kanalens sportschef, Frederik Lauesen, noterer sig, at en glædelig tradition ser ud til at fortsætte.

- Det tal siger mig, at der heldigvis stadig er en stor interesse for at følge med, når det danske kvindelandshold i håndbold spiller. Det har gennem mange år været en december-tradition, siger Frederik Lauesen.

Han pointerer, at man ser et dansk hold, der er på vej tilbage med god energi og udstråling, hvilket seerne også kvitterer for.

- Siger seertallet dig andet?

- At der allerede sidder over en million seere til en kamp, hvor den sportslige berettigelse måske ikke helt er eksisterende endnu, lover jo godt for resten af turneringen.

Kvindelandsholdets næste opgave finder sted onsdag, når Ungarn venter som den første modstander i mellemrunden.