Kæmpe VM-chok: Rasmus Lauge misser åbningskamp

Det danske håndboldlandshold må undvære Rasmus Lauge i åbningskampen. Playmakeren sidder over på grund af skade

Åh nej!

Den danske stjernespiller Rasmus Lauge misser Danmarks åbningskamp ved VM-slutrunden mod Belgien som følge af en skade.

Den 31-årige playmaker er derfor blevet valgt som oversidder til aftenens kamp.

Det skriver TV 2 Sport.

Skaden er dog heldigvis ikke skelsættende for resten af turneringen, hvis man skal tro landstræner Nikolaj Jacobsen.

- Lauge mærkede desværre lidt i læggen i går til træning. Vi kunne godt have fået ham til at spille i dag, men det er forhåbentligt en lang turnering, så derfor sidder Lauge over i dag, siger landstræneren til TV 2 Sport.

Mathias Gidsel er ikke øverst på listen over den fra herrelandsholdet, Mikkel Hansen ville lade sin søster date. Andre peger i stedet på Rasmus Lauge som svigermors drøm Rasmus Lauge er et populært valg, når landsholdet skal vælge svoger blandt deres holdkammerater.

Efter et drøn af et efterår i sin ungarske klub, Veszprem, fik Lauge småproblemer med lysken i løbet af den sidste måned af efteråret.

Til Ekstra Bladet sagde han kort inden VM:

Annonce:

- Jeg kan da mærke det, og det er noget, vi tager dag for dag, men det er forhåbentlig ikke noget, der kommer til at genere mig under VM.

Er også uden Hoxer

Han har tidligere været meget hårdt ramt af skader og har på den konto misset flere slutrunder.

Nikolaj Jacobsen skal til hver kamp vælge to spillere fra i 18-mandstruppen.

Udover den skadede Rasmus Lauge er valget faldet på VM-debutanten Mads Hoxer, der til daglig spiller i Aalborg Håndbold.

Op til kampen i Malmø har der været tilskuerkaos, og flere danske fans havnede i VIP-logen - læs historien her.

Danmarks åbningskamp mod Belgien starter 20.30 og kan følges live på eb.dk.

Når de danske håndboldstjerner ikke brillerer på banen, hygger de sig på hjemmefronten med deres koner og kærester. Se hvem stjernerne dater her.+ Her er håndboldstjernernes fruer