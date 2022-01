Kærligheden vælter ned over ham

Mathias Gidsel storspillede i sin EM-debut, og på tribunerne i Debrecen kvitterede danske fans ved at hylde kometen med signatur-sangen. Selv sætter han stor pris på den enorme støtte fra alle kanter

DEBRECEN (Ekstra Bladet): Han kunne godt høre, at de sang det velkendte omkvæd ude på lægterne.

'Gidsel on fire ...' lød det igen og igen fra de mange danske fans, som havde en fest i Fönix Hall.

Og den var god nok. Mathias brændte nok engang banen af.

Den 22-årige landsholdskomet var en af Danmarks bedste i karrierens første EM-kamp, og Ekstra Bladet belønnede stortalentet med topkarakter efter sejren over Montenegro.

På den led fortsætter eventyret og den utrolige fortælling om GOG-knægten, der bare blive ved med at imponere.

Men stjernen bakker alligevel en smule ud af rampelyset, da Ekstra Bladet spørger, hvorvidt han føler sig som en ny kultfigur på landsholdet.

- Ej, det vil jeg ikke sige. Nu er jeg omgivet af nogle rimelig store verdensstjerner, som er meget populære, og i det hele taget synes jeg, at vi alle sammen er ret populære hos fansene. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde mig en kultfigur. Det vil jeg lade andre om at kalde mig, men jeg er da enormt taknemmelig for den støtte, jeg får.

De danske fans er vilde med Mathias Gidsel. Foto: Lars Poulsen

Enorm tryghed

Gidsel-udgaven af megahittet 'Freed from Desire' er bare et af mange eksempler på, at EM-debutantens popularitet har nået enorme højder.

Og selv om hovedpersonen beholder jordforbindelsen, fornemmer han tydeligt, at der er fart på lige nu.

- Jeg kan godt mærke, at der er lidt kærlighed omkring mig, og det er jo kun godt for sådan en ung fyr som mig.

- Man bliver enorm tryg af det og får lidt ekstra energi, som måske nogle gange kan være lidt svær at finde. Nogle dage er lidt hårdere end andre, og når der så står 2-300 danske fans og råber ens navn, så kommer du op af hullet.

Det har været et turbulent internationalt gennembrud for Matias GIdsel, der blev ramt af en kolossal nedtur midt i succesen.

Et stærkt samarbejde

Publikumsfavoritten er på rekordtid blevet integreret på landsholdet som en af de bærende kræfter, og hans tilstedeværelse synes at blive mere og mere markant under Nikolaj Jacobsens ledelse.

Især samarbejdet med Mikkel Hansen udvikles hele tiden, og det stærke bånd mellem de to profiler gør sig ikke kun gældende, når kampuret tikker.

- En af vores helt store styrker er, at vi også er blevet gode venner udenfor banen, og vi snakker en masse håndbold sammen, fortæller Gidsel.

Han er taknemmelig over at spille sammen med PSG-stjernen, som også sender brugbare bolde retur, når det gælder taktikken på lang sigt og Gidsels overvejelser bag sommer-transferen til Bundesligaen og Füchse Berlin.

- Mikkel gav en heads-up med, at han var på vej tilbage til Danmark, og så tænkte jeg, at jeg sgu hellere måtte smutte, inden han tromler mig over med Aalborg, joker Gidsel, inden han skruer alvoren på igen.

- Han har selvfølgelig en erfaring fra sit første skifte til udlandet, og det er noget, jeg har vendt med ham, ligesom jeg har gjort det med nogle af de andre.



