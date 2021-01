Kagemanden slog til igen

Emil Jakobsen har i den grad stemplet ind ved VM.

Tillykke med titlen som kampens spiller.

- Tak.

Hvis du skulle have stemt, hvem ville du så have stemt på?

- Så havde Jacob Holm nok fået den.

Ikke Mensah?

- Jo, han kunne også godt have fortjent den. Og Lasse Andersson i forsvaret.

- Der var faktisk rigtig mange, der kunne have fået den i dag. Vi spiller en rigtig god kamp.

- Det er megafedt at være videre til kvartfinalen.

Hvis nogen på forhånd havde sagt, at I ville slå Kroatien, som havde noget at spille for, med 12 mål, hvad ville du så have sagt?

- At det var en stor joke. Det var en mærkelig kamp. Jeg havde regnet med, at de ville komme med noget mere. Men stor cadeau til os. Vi spillede en rigtig god kamp, og alle steppede ind. Det er ikke kun en, der spiller godt. Det er hele holdet, der gør det.

- Jeg var overrasket over kroaterne. De plejer altid at stå sammen i bussen med deres fysik og kyse de andre hold, men det formåede de slet ikke i dag, siger Emil Jakobsen.

Venstrehånden Nikolaj Øris fik også lov til at sprudle mod kroaterne. Fire scoringer blev det til samt en række frispilninger til stregen.

- Det er altid sjovere at være inde på banen end at sidde ude på bænken. Men jeg er helt med på, at vi er mange dygtige spillere.

- Som jeg har sagt tidligere, så er det de bedste, der spiller. Men det er nu også rart at komme på banen selv – også selv om vi havde kvalificeret os inden den her kamp. Det var rart at få en god røvfuld minutter i benene, siger Nikolaj Øris.

