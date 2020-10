Kan blive blodbad i januar

- Hvis ikke der kommer kompensation før nytår, vil nogle klubber ikke være der til den tid, lyder det alarmerende budskab fra direktør i Divisionsforeningen Håndbold, Thomas Christensen.

- Man kan klart mærke, at klubberne er utålmodige. De ni direktører i Metalliga-klubberne er meget bekymrede, supplerer Ulrik Larsen, direktør i Dansk Ishockey Union.

I begge sportsgrene venter man mere end spændt på den EU-godkendelse af en dansk støtteordning for tab ved større arrangementer, der skulle komme i denne uge.

- Heldigvis har mange sponsorer betalt forud, så likviditeten er derude lige nu. Men kommer vi ind i noget med tilbagebetaling til sæsonkortholdere og sponsorer, så får klubberne akut brug for hjælp.

- Sponsorerne har vist goodwill, og derfor er alle klubber her endnu, men havde de forlangt penge retur, så havde flere klubber – lønkompensation eller ej – måttet lukke, konstaterer Thomas Christensen.

Også formanden for Dansk Håndboldforbund, Per Bertelsen, understreger alvoren.

- Omkring årsskiftet bliver det blodrødt, og vi vil se flere klubber kaste håndklædet i både Ligaen og 1. Division.

Kasper Jørgensen, direktør i GOG og formand for Divisionsforeningen Håndbold, forklarer, at forsamlingsforbuddet betyder, at løbende sponsorarrangementer nu er umulige at gennemføre.

- På den måde devaluerer vi vores produkt, og så kan det jo blive udfordrende at skulle gå ud og sælge sådan en pakke igen.

Isnende frygt

- I ishockey bygger en stor del af vores omsætning på løbende arrangementer. Det kan være 20-30 procent, forklarer Torben Skovsgaard, direktør hos Herning Blue Fox.

- Vi har virksomheder, der hver år booker 75-125 billetter til spisning og hockey til en pris på mellem 500 og 750 kroner pr. næste. Sidste år havde vi 1.200 gæster igennem.

Mens ishockeyklubber med mindre klubkapacitet taber færre penge på begrænsningerne, går det hårdt ud over klubber med stor hal- og lounge-kapacitet.

I Herning ligger de også her lidt i midten, men en anden frygt lurer.

- Indtil videre har vi fået opbakning fra sponsorer og fans. Men vi kan få det pres, at når folk ikke får, hvad de er blevet lovet, så kan der opstå frustrationer.

- Man kan også frygte, at de – hvis de er væk fra sporten for længe - opdager, at de sagtens kan leve uden os. Vi lever jo af de oplevelser og relationer, man får derude.

- Derfor har vi i sportens verden også anset det for yderst vigtigt at holde tingene kørende, siger Torben Skovsgaard.

