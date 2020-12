Kan blive verdens bedste: - Det er pisse fedt

Hun spillede en brandkamp som forsvarsgeneralen mod Rusland og scorede topkarakterer i den samlede danske presse. Men derfor letter hun ikke fra jorden.

- Det var ganske udmærket, er hendes nøgterne konstatering, og så gælder det ellers den næste kamp mod Norge.

Line Haugsted er pigen fra Skive, der begyndte at kaste med bold som tiårig. Begge forældre spillede håndbold, men det var egentlig nogle klassekammerater der lokkede hende med ned i den lokale håndboldklub, Skive FH.

Som 14-årig opdagede de lokale talentspejdere, at der var krummer i tøsen, der blev udtaget til regionale projekter.

Siden har hun gået igennem den danske håndboldskole og spillede U16 og U18 i Midtjylland. Derefter tre år i ligaen for Skive FH, inden de lukkede holdet.

Turen gik videre til Odense, og nu er hun på femte sæson i Viborg.

26 år er hun blevet og er nu en kæmpe i det danske midterforsvar, hvor hun har smidt ungdommens generthed og giver den fuld skrald i både tacklinger og som dirigent.

I 2016 var hun med til sin første slutrunde med landsholdet. Det blev til en semifinale og en ærgerlig fjerdeplads ved EM i Sverige. Siden har landsholdet ikke været i nærheden af metal, men nu er muligheden der endelig igen, når Norge i aften venter i Boxen i Herning.

- Det er pissefedt. I Sverige var kræfterne opbrugt, da vi kom til semifinalen. Nu står vi igen i en semifinale, og jeg føler overhovedet ikke, at vi er tømt for kræfter. Vi vil endnu mere. Jeg tror ikke, jeg tager hjem uden en medalje. Helst en fra finalen.

- Det er en kæmpe drøm, og nu har vi bevist, at vi godt kan være med. De tidligere år har det været lige ved og næsten. Vi endte uden for det gode selskab, men nu er vi her, og det er sket med benhårdt arbejde, dedikation og professionalisme.

Haugdsted spiller også en central rolle i det danske kontraspil. Her har hun scoret mod Sverige. Foto: Lars Poulsen.

- Hvorfor fungerer forsvaret så godt?

- Jesper Jensen går meget op i, at vores fløje skal arbejde sindssygt meget. Det gør de vanvittigt godt. De får trykket backerne ind i banen, og det betyder, at vi ikke skal flytte os ret meget i midterforsvaret. Vi kan stå ret tæt, og vi kan presse mange af holdene til at tage skud udefra. Det giver vores målmænd rigtig gode betingelser.

- Det tager flere år at bygge noget op. Det kræver tillid, og vi har stået derinde mange gange sammen nu. Det er mit femte mesterskab, og det er stort set de samme, jeg står med. Det giver tryghed.

- Du er begyndt at dirigere med de andre. Er det udløst af selvtillid?

- Jeg er ved at kende mig selv godt. Det har krævet tid, og jeg har haft skadesperioder, men nu er jeg, hvor jeg gerne vil være, og det er et af de punkter, jeg har fokus på. Jeg er blevet meget bedre til det, men jeg vil gerne udvikle det endnu mere.

- Du tør godt sige til din holdkammerat, at kun skal flytte sig en halv meter til den ene eller anden side?

- Jeg har det bedst med, at vi snakker pænt om tingene, men ja, jeg tør godt dirigere med dem og sige, at det er sådan, det skal være. Jeg stoler på de andre, og jeg stoler på mig selv. Og alt er sagt i den bedste mening. Og mod Rusland var vi især i første halvleg en mur.

- Men nu gælder det Norge, som I øvede jer to gange imod i Vejle før EM. Tror I på det?

- Vi havde rigtig godt styr på dem i de to kampe. Vi manglede bare at få puttet bolden i kassen, så de ikke kunne løbe alle deres kontraer. Vi skal minimere tekniske fejl og få scoret på vores chancer, for så løber de ingen steder.

Danmark spillede to tætte testkampe mod Norge i Vejle forud for EM. Kristina Jørgensen udfordrer det norske forsvar. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix,

- Vi står virkelig stærkt fysisk. For mig var pausen under coronaen en god tid, for det gav mulighed for at bygge det fysiske op. Vi kan mærke, at mange af de andre hold ikke har brugt tiden nær så godt, som vi har.

- Jeg kan forstå, at trænerne må bede dig om at holde igen med den fysiske træning, fordi de frygter, du sprænger noget?

- Jeg har tidligere haft tendens til at overtræne, fordi jeg tænkte, at det ville jeg blive bedre af, men det gør man ikke altid. Der er nogle gange bedre at restituere, for så kan musklerne mere, når man er i gang.

- Du skal doseres i styrkerummet?

- Ja, det er lidt kedeligt, men jeg lytter til, hvad de siger, og så bliver det sikkert godt til sidst, siger Line Haugsted.

Jesper Jensen: Hun kan blive verdens bedste

Landstræner Jesper Jensen er fremme med den helt store buket roser, når han bliver spurgt ind til Line Haugsteds indsats ved EM.

- Hendes betydning for holdet er enorm. Hun har udviklet sig gennem turneringen. Mod Rusland stod hun i pausen, og sagde I kan bare lade hende der gå, for hende har jeg tjek på.

- Hun er også begyndt at dirigere med de andre. Det har hun altid haft det håndboldfaglige niveau til at kunne gøre, men nu er hun også ved at få den menneskelige kapacitet til at gøre det. Jeg tror hun er 26 nu, så der er ti gode år i hende endnu. Hun kan udvikle sig til at blive verdens måske bedste forsvarsspiller.

- Hvis hun for alvor får den der lederegenskab, som hun viste mod Rusland og Spanien, hvor hun bare var iskold og sagde, du skal stå der, og du skal stå her, så er kun himlen en grænse for hende.

