Kan du kende hende? Legenden venter på Danmark

Bojana Popovic er klar over, at hendes hold slet ikke har samme bredde og rutine som danskerne i dagens EM-semifinale

Én af Danmarks store styrker ved EM i håndbold de seneste par uger har været bredden i den danske trup.

14 markspillere og to målmænd, der hver især har været med til at præge turneringen.

Selvfølgelig er der profiler, der spiller mere end andre, men det var opsigtsvækkende, at alle 14 spillere i marken eksempelvis kom på måltavlen mod Serbien i anden kamp, mens Jesper Jensen og Lars Jørgensens konstante udskiftninger gør det svært at følge med i løbet af kampen.

Sådan forholder det sig ikke med modstanderen i fredagens semifinale, som du kan følge mål for mål her på sitet fra kl. 17.30.

Overhovedet ikke.

Det siger Bojana Popovic, der er cheftræner for det montenegrinske landshold.

- Vi har nået vores mål om en semifinale efter så mange år. Vejen hertil har ikke været let, men nu er vi her. Og nu venter Danmark på os. Et exceptionelt godt hold, der har spillet sammen i mange år.

- De løber meget, og vi har kun ti spillere, vi kan regne med. Sådan er det, kommer det ærligt fra legenden, der om nogen kender dansk håndbold fra sine mange år som spiller i Slagelse og Viborg.

Popovic og Jesper Jensen ved torsdagens pressemøde i Ljubljana. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Bojana Popovic var en af de største stjerner på Anja Andersens mesterlige Slagelse Dream Team i midten af nullerne. Siden skiftede hun til Viborg med næsten lige så stor succes. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Løvinderne, som de kalder sig, fik et ordentligt fur af Holland i den sidste mellemrundekamp. 42-25 vandt hollænderne. Nu er Holland er stærkt mandskab, men en semifinalist, der taber med 17 mål ved en slutrunde? Vi kan ikke huske, hvornår det sidst er sket...

Montenegros langt fra skræmmende bredde var dog en del af forklaringen. For de største stjerner fik fri, fortæller Popovic.

Det gjaldt Milena Raicevic, der er skadet, samt anfører og stjerne Jovanka Radicevic, samt Marina Rajcic, Tatjana Brnovic og Ivona Pavicevic.

For ti år siden strøg Montenegro overraskende igennem ved EM og vandt hele skidtet.

Hvis det sker igen, vil det være en endnu større sensation. Det erkender Popovic, der dog ikke selv var en del af triumfen. Hendes aktive karriere var stoppet et halvt år forinden, da Montenegro havde tabt OL-finalen i London.

- Det hold dengang var mere rutineret. Det her hold er en blanding af rutinerede og unge spillere. Det er ikke let at holde en hel turnering i god form. Det er en ny generation, der kommer. De vil gøre deres bedste, og så må vi se, hvor langt det tager os, siger hun.