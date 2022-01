Kaos afblæst: Tre nye spillere indkaldt

Det absurde corona-kaos, der hærger i den tyske EM-lejr, er for en stund afblæst, efter at landstræner Alfred Gislason har indkaldt tre nye spillere

I alt 12 (!) spillere fra den tyske EM-trup er testet positiv under slutrunden i Ungarn og Slovakiet.

Det har tvunget Tysklands islandske landstræner, Alfred Gislason, til at indkalde yderligere tre nye spillere, og derfor er der nu blevet indkaldt i alt seks nye spillere, der i første omgang slet ikke var med truppen.

De tre nye spillere i truppen er Tobias Reichmann (MT Melsungen), Lukas Stutzke (Bergischer HC) og David Schmidt (Bergischer HC).

Onsdag blev der registreret fire nye positive tests i den tyske trup, heriblandt tre spillere, og der blev overvejet, om Tyskland ville blive tvunget til at trække sig fra turneringen inden mellemrunden.

Det er dog ikke på tale længere, og ifølge Handball-World News stiller Tyskland til start, når de torsdag møder de tidligere verdensmestre fra Spanien i den første mellemrundekamp.

Holdets anfører Johannes Golla fortæller, at han truppen har et fantastisk sammenhold.

- Selvom vi alle holder afstand, har jeg sjældent oplevet sådan en følelse af sammenhold som i de sidste par dage. Alle spørger til hinanden. Alle gør alt for at hjælpe hinanden i denne situation. Det er noget helt særligt at opleve, siger Johannes Golla.

Det danske landshold tager også hul på mellemrunden i aften, når de møder Island.

Der er kampstart 20:30, og man kan følge kampen live på Ekstra Bladet.