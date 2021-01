Kap Verde trækker sig fra VM-kamp

Som forventet kan VM-debutanterne fra det afrikanske ørige, Kap Verde, ikke stille hold til aftenens kamp mod Tyskland.

Det meddeler landets håndboldpræsident på holdets Facebookside.

‘Landsholdet møder ikke op til den anden kamp i gruppespillet ved de 27. verdensmesterskaber i Egypten’21, lyder den lakoniske melding fra ørigets forbund.

Oplysningen er siden bekræftet af IHF.

Kap Verdes trup er reduceret til blot ni spillere efter at to blev testet positive for corona efter kampen mod Ungarn fredag aften. Her kunne Kap Verde kun mønstre 11 spillere ud af en normal trup på 20 spillere. Med de to seneste tilfælde er 11 spillere fra Kap Verdes trup ude med corona.

Der skal være mindst 10 spillere på holdkortet for at kunne stille op. Det kan Kap Verde ikke præstere i øjeblikket, og derfor bliver de taberdømt 10-0 i aftenes kamp.

Tysklands landstræner, Alfred Gislason, kan sætte to point ind på kontoen uden kamp. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Øriget er dog stadig med i VM-turneringen. Kun hvis de trækker sig fra tre kampe, bliver de ekskluderet fra slutrunden.

Ungarn havde taget sine forholdsregler inden kampen fredag aften.

Selvom resten af Kap Verdes spillere alle var blevet testet negativ flere gange, var man i den ungarske lejr ikke overbevist om, at det var uden risiko at sende spillerne i aktion mod de afrikanske VM-debutanter.

Og derfor valgte man strategisk at holde en række spillere på bænken i kampen, som Ungarn sikkert vandt med 34-27.

- Vi kan sige, at vi har 12 spillere, der har antistoffer i kroppen, og de andre har ikke. Så de, der ikke var på banen i dag, var lidt bange. Vi prøvede at være opmærksomme på sikkerheden, fordi vi ikke kunne være sikre på, at vores modstander ikke havde en smittet spiller, siger István Gulyás ifølge det ungarske medie M4 Sport.

Langt de fleste spillere i den ungarske trup har tidligere været smittet med coronavirus og har på den måde udviklet antistoffer i kroppen, hvilket minimerer risikoen for at blive smittet igen.

