Kaster snart håndklædet: - Fuldstændig grotesk

EM-gyser: Udskyder udmelding

3. december skulle der efter planen spilles EM i kvindehåndbold i Danmark og Norge, men efter Norge har trukket sig som medvært på grund af strenge coronaregler, så har Danmark tilbudt at overtage hele værtsskabet.

Gennem hele ugen har Dansk Håndbold Forbunds formand, Per Bertelsen, fortalt, at det kræver en hurtig beslutning, men med 12 dage til EM-premieren er han helt desperat.

- Prøv at spørge kulturministeren i stedet, for vi har intet nyt. Vi får ingen indikationer. Vi venter på det samme som de seneste mange dage. Der er intet sket, og nu har de travlt med traktorer og pis, siger Bertelsen lørdag formiddag til Ekstra Bladet.

Men det er rigtigt forstået, at I bare venter på, at regeringens coronaudvalg vender tommelfingeren op eller ned for opbakning - eller er det fordi staten også skal betale det?

- Som jeg har sagt en million gange, så er alle vores ting på plads, og det gælder både økonomi og folk og det hele.

- Alt er på plads. Vi venter på, at der er nogle mennesker, der godkender vores coronaprotokol, som de har haft en måned. Men det er kun sport...der er mange vigtigere ting jo..., siger Bertelsen.

Du lyder lidt ironisk her?

- Jamen, jeg er totalt tom. Vi knokler dag og nat og prøver at få et par timers søvn engang imellem. Og vi har alle vores ting klar.

Per Bertelsen er frustreret over, at hans folk har arbejdet i døgndrift, og nu tøver politkerne. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Du havde håbet på en afgørelse i mandags, torsdag sagde du, at tiden rinder ud - hvornår tror...?

- Nej, jeg havde ikke håbet på en afgørelse i mandags, for mandag morgen arbejdede vi ud fra de restriktioner. Vi havde ikke tænkt, at vi skulle komme i en situation, hvor nogen stillede spørgsmålstegn ved det, som kulturministeren gjorde.

- Mandag indkaldte hun til møde, og tirsdag vendte alle de kulturpolitiske ordførere fingeren op, men så finder vi ud af, at vi skal vente på denne her coronaafgørelse, og det venter vi på stadig.

Har du sat en deadline?

- Det har jeg fandme haft. På et eller andet tidspunkt må vi kaste håndklædet.

- På et tidspunkt må vi sige 'vi kunne godt holde EM på forsvarlig vis ud fra en coronaprotokol, der er væsentlig hårdere, end man forlanger i Danmark, men vi formåede ikke at få politikerne til at hjælpe os igennem', og så må vi smide håndklædet.

- Og så må vi tage det eventuelle millionkrav og en straf fra EHF for ikke at overholde en indgået aftale.

- Det er set før, hvor Holland måtte opgive en slutrunde, og så var der flere år, hvor de ikke måtte afholde slutrunder.

Det var tilbage i 2012, at Holland opgav EM-slutrunden, og det kostede en bøde på mere end fire millioner kroner, mens de fik tre års karantæne som mulig værtsnation.

Per Bertelsen og Morten Stig Christensen ved en tidligere lejlighed. Foto: Ernst van Norde

Sådan her skal det gerne se ud om 12 dage, men der fortsat stor uvished om, hvor EM spilles. Foto: Lars Poulsen

Årets EM indledes 3. december, men formanden aner ikke, hvornår de forskellige hold står til at skulle ankomme til Danmark.

- Jeg kan sige, at det er fuldstændig grotesk, at mine folk har arbejdet dag og nat, og nu kan vi sidde i hjørnet og vente på, at nogen kigger på noget, som de havde for en måned siden.

- Og du skal ikke spørge, hvad min deadline er. Den er overskredet så mange gange. Det er kun et spørgsmål om tid, inden jeg indkalder bestyrelsen, og så smider vi håndklædet i ringen.

- Ingen hold, ingen frivillige, ingen er tjent med det her.

Til sidst ville Ekstra Bladet gerne vide, hvordan DHF-formandens fornemmelse er lige nu, om han tror på EM eller ej, men den slags spørgsmål havde hans humoristiske sans ikke overskud til i en presset tid.

Han afventer stadig svar fra politikerne, men tør ikke håbe på noget.

- De skal jo have styr på deres traktorer. Det forstod jeg i nat. Jeg så på TV2 News, at de havde brugt hele ugen på dem, siger en frustreret håndbold-formand og henviser til den traktordemonstration, der lørdag rammer København og Aarhus.

EM spilles i Herning, mens Kolding er kommet til som byen, hvor den norske del af EM skal spilles, hvis det hele går efter planen.

Ekstra Bladet har foreløbig forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kulturministeriet.

