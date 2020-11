Katastrofale fejl kostede mod EM-favoritterne

VEJLE (Ekstra Bladet): Mens en hel sportsverden græd over Diego Maradonas alt for tidlige død, holdt de danske og norske håndboldkvinder hjulene i gang i Spektrum i Vejle.

Den fine hal lagde gulv til den næstsidste optaktskamp til EM, som efter megen møje, besvær og coronaudfordringer begynder i næste uge Herning og Kolding.

Da Danmark og Norge mødtes tidligere på året i Golden league, fik de danske kvinder en ordentlig snitter. 14-4 første nordmændene på et tidspunkt og det var grimt at se på.

Meget er sket siden. I Vejle var det en helt anderledes jævnbyrdig affære. Det danske landshold har fået et helt andet udtryk i forhold til VM for et år siden, selv om det i sidste ende sluttede med en norsk sejr på 27-25.

Stine Jørgensen er væk fra landsholdet, og Anne Mette Hansen bruger en del tid på bænken. I stedet var det de to hurtige og meget bevægelige bagspillere, Mia Højlund og Mie Rej, der drev det danske spil, og det så længe ganske underholdende ud.

Den tilbagevendte venstrehåndsskytte Mette Tranborg gled fint ind i kombinationerne, og havde det ikke været for otte danske tekniske fejl i første halvleg, var de norske EM-favoritter blevet sendt ud til pauseteen med mere end to mål bagud. Især har Mia Højlund en tendens til at forivre sig. Det kostede en del tabte bolde.

Den hed 16-14 til Danmark efter de første 30 minutter, som blev afviklet i voldsomt højt tempo. Begge hold løb deres kontramuligheder, og også her var der klare forbedringer at spore hos Jesper Jensens tropper.

I målet havde Sandra Toft indledningsvist problemer med de norske fløjskud, men både hun og et bevægeligt og godt tacklende forsvar fik efterhånden dæmmet godt op for nordmændene, som spiller et meget teknisk sikkert angrebsspil med mange kryds og med meget få fejl.

Kort efter pausen kom Danmark for første gang foran med tre mål. Sandra Toft tog godt fra i målet, men igen kostede tekniske fejl i den modsatte ende, at Danmark ikke for alvor slog hullet.

Jesper Jensen var ikke bange for at bruge sin bænk. Efter pausen kom også den unge Andrea Hansen i spil på højre fløj, og hun sagde tak for tilliden med en flot scoring på sit første forsøg. Der er meget teknik i den unge kvinde. Alt lykkedes dog ikke.

Desværre fik vi ikke set et andet stortalent på banen. Helene Elver fra Odense fik problemer med knæet under opvarmningen, og det var en knust spiller, der med tårerne trillende tog plads på tilskuerpladserne.

Gennem det meste af anden halvleg blev Norge holdt et skridt fra livet. Ikke mindst på grund af Sandra Toft. Men det lå i luften, at det stigende antal tekniske fejl hos det danske hold ville koste i sidste ende.

Med otte minutter igen kom Norge da også foran for første gang efter pausen. 22-19 til Danmark blev ændret til 22-24. Der er nogle unoder, der skal fjernes fra det danske spil inden EM. Men vi så undervejs tegningen til, at det kan blive et ganske udmærket EM.

De to hold mødes igen i en sidste test torsdag i Vejle.

De danske karakterer

Skalaen går fra 0 til 6.

Sandra Toft 5

Anthea Reinhardt UB

Lærke Nolsøe 4

Maibritt Toft Hansen UB

Helene Elver UB

Anne Mette Hansen 3

Kathrine Heindahl 4

Line Haugsted 4

Mette Tranborg 3

Andrea Hansen 3

Kristina Jørgensen 4

Mia Rej 5

Trine Østergaard 3

Louise Burgaard 3

Mia Højlund 2

Rikke Iversen 5

Jesper Jensen 4

