Kevin kender sin plads

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Det handler om at slå til, når muligheden er der. Sådan er vilkårene for Kevin Møller og Jannick Green på det danske landshold. De er begge udmærket klar over, at Niklas Landin er førstevalget hver gang, der for alvor står noget på spil.

Således også mod Island. Landin begyndte i målet, men da han godt halvvejs i første halvleg kun havde haft to redninger på 13 skud – en redningsprocent på 15 – blev Kevin Møller sendt ind for at vogte buret.

Det viste sig at være en klog disposition. Da faren var drevet over og Island besejret 28-24, var det tid til at gøre status. Kevin Møller havde haft 14 redninger på 27 skud. En redningsprocent på 52. Det er den slags procenter, der ofte resulterer i, at ens hold vinder medaljer.

Kevin Møller var forståeligt glad efter kampen. Men ekstatisk var han ikke. Det ligger ikke til den sindige mand. Han gør bare sit arbejde, og så ved han godt, at bænken kan vente næste gang.

- Jeg fik vist i dag, at jeg skal kunne være der, og det er jeg bare glad for.

- Blev det en lidt anderledes opgave end du havde håbet på i morges?

- Nej, vi vidste godt, at selv om Island havde haft modvind inden kampen, så ved man også, at et islandsk hold spiller med hjertet uden på trøjen. Island er altid en giftig modstander. Det er uanset, hvem de mangler på holdet. Man skal heller ikke tage noget fra dem.

Artiklen fortsætter under billedet...

Danmark måtte slide voldsomt mos Island. Her er det Mathias Gidsel som flyvende får sendt bolden videre. Foto: Lars Poulsen.

- De har gode spillere, selv om de måske mangler to af deres vigtigste i bagkæden. Det er stadig et formidabelt hold, og mange af dem spiller ude i Europa. Vi skal ikke gøre dem dårligere, end de er. De viser også i dag, hvordan de bare rykker tættere sammen i bussen og kæmper med næb og klør for at få de to point.

- Hvor meget hjalp det dig, at du havde haft en kamp i mandags mod Nordmakedonien til at komme i gang ved slutrunden?

- Det hjalp utrolig meget at få banket rusten af inden, og det er jeg glad for. Men det er noget man godt ved, inden man kommer med, og som man forbereder sig på. Det er som loddet er. Indimellem får man det at vide på et splitsekund, at nu er det dig, der skal ind, og så må man bare være klar fra første sekund.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kevin Møller har reddet. Sejren er hjemme. Foto: Lars Poulsen.

- Hvordan ser du dine muligheder fra nu af for at få spilletid?

- Det tænker jeg slet ikke over. Vi kører videre, som vi altid har gjort og helt forståeligt. Og så tager vi en kamp ad gangen. Hvis der skulle blive brug for mig igen, sidder jeg klar ude på bænken. Og hvis ikke så er også virkelig glad, for så får vi to point, og Niklas står rigtig godt.

- Du kommunikerede meget med dit forsvar. Hvad var det, der skulle rettes til?

- Vi havde snakket om, at vi skulle stå lidt mere kompakt og så have skuddene ud over kanterne. Altså på fløjene. Og det fik vi også en del af. Det hjalp os lidt, siger Kevin Møller.

Læs også: For vildt og voldsomt

Læs også: EM er blevet en parodi