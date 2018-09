KIF fokuserer på håndbold med point mod Skanderborg

En begivenhedsrig fredag blev afsluttet på håndboldbanen for håndboldklubben KIF Kolding.

Efter at have afværget en konkursbegæring fra Håndbold Spiller Foreningen tidligere fredag tog klubben hjemme imod Skanderborg Håndbold i Herre Håndbold Ligaen.

Her lå det til en hjemmesejr over Skanderborg Håndbold, men via en scoring et halvt minut før slutfløjt fra gæsterne, så endte opgøret 26-26.

Se også: Stor DR-mystik om Mikkel og VM i Danmark

Dermed ligger KIF Kolding på ottendepladsen i ligaen med fire point efter fem kampe, mens Skanderborg har et enkelt point mere for lige så mange kampe.

KIF Kolding kom bedst i gang og holdt føringen i store dele af første halvleg.

Alexander Morsten øgede til 4-1, og det blev 6-3, 9-6, men Morten Balling udlignede til 10-10 for gæsterne med fem minutter igen af halvlegen.

Mattias Thynell øgede til 14-12, men Skanderborg fik reduceret, og derfor lød pausestillingen på 14-13-føring til KIF.

Foran 19-15 efter 42 minutter var hjemmeholdet på vej mod sejren, men igen kom Skanderborg tilbage og reducerede til 18-19 ved Frederik Iversen med et kvarter igen.

Tre minutter før tid lignede det atter en KIF-sejr med en føring på 26-23, men hjemmeholdet tillod gæsterne tre scoringer i træk i slutfasen, og dermed endte opgøret uafgjort.

Tidligere oplyste klubformand Brian Stein, at KIF Kolding og Håndbold Spiller Foreningen er blevet enige om en aftale, der sikrer, at KIF ikke skal møde op i skifteretten mandag 24. september.

Spillerforeningen begærede tidligere på ugen KIF Kolding konkurs på grund af manglende lønudbetalinger til en række tidligere spillere i klubben samt en fysisk træner.

I fredagens sene opgør vandt Sønderjyske hjemme med 29-25 over TMS Ringsted efter 16-12-føring ved pausen.

Dermed har Sønderjyske seks point på femtepladsen for fem kampe. Ringsted ligger i bunden med to point.

Se også: Vild udvikling: Ny konkurs-trussel mod storhold

Se også: Spillere indgår forlig: Redder storklub fra konkurs

Se også: Medie: Dansk storhold undgår konkurs