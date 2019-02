KIF Kolding forstærker sig med trio til sommer

Håndboldklubben KIF Kolding er i problemer i Herre Håndbold Ligaen, men til sommer kommer der hjælp udefra.

Klubben har skrevet kontrakt med stregspilleren Benjamin Pedersen samt bagspillerne Chris Jørgensen og Troels Jørgensen.

Alle tre har skrevet under på treårige kontrakter, skriver KIF Kolding i en pressemeddelelse.

Benjamin Pedersen, der måler 198 centimeter, skifter fra TMS Ringsted.

- Jeg er rigtig glad for mit skifte til KIF Kolding, da det er næste skridt i min karriere.

- Jeg er en ihærdig ung mand, som drømmer store drømme, og jeg synes, KIF Koldings fremtidsplaner og mine egne har et godt sammenspil, siger han i meddelelsen.

Ambitionen er at bringe KIF Kolding tilbage til fordums styrke, understreger Chris Jørgensen.

- Jeg glæder mig utrolig meget til at starte i Kolding. Det klare mål er at være med til at bringe KIF tilbage til toppen af dansk håndbold, og det er jeg utrolig stolt af at være en del af, siger han.

Samme mål har klubbens direktør, Christian Phillip.

- I KIF glæder vi os meget over de kommende tilgange af disse tre dygtige spillere. Vi har en klar ambition om at komme tilbage til toppen af dansk håndbold, og det skal disse spillere bidrage til, siger han.

Efter 21 kampe ligger KIF Kolding på 11.-pladsen med 12 point. Der er seks point op til top-8, som skal spille slutspil om mesterskabet.

I sidste uge blev Lars Frederiksen blev fyret som cheftræner, og ansvaret blev overladt til assistenttræner Lars Rasmussen.

Se også: Skjern forværrer KIF Koldings problemer

Se også: Hyldet for storspil: - Landin er sensationel

Se også: Legendarisk træner indlagt - skal opereres i hjertet