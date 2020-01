KIF Kolding henter tidligere landsholdsspiller

KIF Kolding forstærker sig med Peter Balling fra næste sæson, når hans kontrakt udløber i TTH Holstebro.

Det meddeler KIF Kolding i en pressemeddelelse.

Dermed forbliver den tidligere landsholdsspiller i Primo Tours Ligaen, og den 29-årige højreback har indgået en toårig kontrakt med KIF Kolding.

- Jeg glæder mig rigtig meget til nye udfordringer i Kolding - en klub der for mig er på en spændende mission. Jeg ser særligt meget frem til at tage et stort ansvar både på og udenfor banen og på den måde bidrage til missionen om at få klubben tilbage til toppen igen, siger Peter Balling i pressemeddelelsen.

TTH meddelte i oktober i fjor, at Peter Balling ville forlade klubben, når hans kontrakt udløb efter sæsonen.

Kolding-direktør Christian Phillip udtrykker i pressemeddelelsen store forventninger til samarbejdet med Peter Balling.

- Peter skal med sin enorme erfaring være med til at løfte holdet og klubben generelt, og det ser vi meget frem til, siger Christian Phillip.

TTH Holstebro er placeret på andenpladsen i herrernes bedste håndboldrække, hvor KIF Kolding i øjeblikket ligger nummer 12 med ti point.

De otte bedste klubber går videre til ligaens slutspil.

KIF Kolding har gennemlevet et par turbulente sæsoner med konkurs og nedrykningsfare tæt inde på livet.

