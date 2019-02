KIF Kolding snubler hjemme mod bundhold

KIF Kolding jagtede slutspil mandag aften, men måtte i stedet se sig som en del af nedrykningsslaget.

Det stod klart, da KIF hjemme tabte til bundproppen Nordsjælland Håndbold, som tog til Kolding og vandt 26-24 i Håndbold Ligaen.

Dermed led KIF sit tredje liganederlag i træk, og med 12 point er klubben en del af nedrykningsdramaet ligesom gæsterne, der spillede sig væk fra sidstepladsen og har 11 point.

Spillet bølgede frem og tilbage i de første 30 minutter, og gæsterne var fornuftigt med i kampen.

Det var derfor en åben affære inden anden halvleg, hvor KIF dog førte 14-12.

Nicolas Lundbye Kristiansen udmærkede sig med seks scoringer i første halvleg for Nordsjælland, mens Kasper Irming Andersen blev noteret for fire mål for hjemmeholdet.

Med 20 minutter igen var opgøret helt lige med en 18-17-føring til hjemmeholdet, og gæsterne tillod sig at misbruge et straffekast, inden Carl-Emil Haunstrup udlignede til 18-18.

Nordsjælland bragte sig foran 23-21 med seks minutter igen, og Andreas Johann Nielsen udbyggede føringen fra stregen til 24-21.

Det var gæsternes fjerde scoring i træk, og kursen var sat mod de vigtige point, mens KIF anede et pointtab på hjemmebane.

Med en mand i undertal fik Nordsjælland trukket en udvisning og tilkendt et straffekast, og Carl-Emil Haunstrup øgede til 25-22 med to minutter igen.

Selv om franske Cyril Viudes reducerede til 24-26 for KIF med et minut igen, kom hjemmeholdet ikke tættere på point.

