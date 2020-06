KIF Kolding-spillere accepterer at gå ned i løn

Den nye bestyrelse i håndboldklubben KIF Kolding er blevet enig med spillerne på klubbens mandlige ligahold om en lønnedgang for spillerne.

Det oplyser bestyrelsen i en pressemeddelelse.

Der er tale om en hensigtserklæring, der konkret betyder, at spillerne i den nuværende ligatrup går ned i løn i den kommende sæson.

At der er tale om en hensigtserklæring, betyder, at aftalen træder i kraft på betingelse af, at den nye bestyrelse får skabt det økonomiske fundament for ligaholdet, som er nødvendigt for den kommende sæson.

- Vi har været i en rigtig god dialog med spillertruppen, og vi er også enige med spillerne om, at vi vil forsøge at finde yderligere besparelser på vores samlede setup, siger klubbens nye bestyrelsesformand, Gunnar Fogt.

- Det er en enig spillertrup, som er med på det, og samlet gør det, at vi ser rigtig positivt på vore muligheder for at skabe fundamentet for holdet og klubben for den kommende sæson, lyder det i en pressemeddelelse.

Også på spillersiden er der tilfredshed med aftalen. Det siger Jens Svane Peschardt, der er viceanfører på KIF Koldings ligahold.

- Som spiller på ligaholdet er jeg rigtig glad for, at vi er en samlet spillertrup, som er nået til enighed med bestyrelsen.

- Jeg glæder mig også til at være med til at sikre, at vi skaber en bæredygtig økonomisk fremtid for KIF Kolding. Og jeg ser rigtig meget frem til, at vi igen har udsigt til at komme til at spille ligahåndbold for fuld hammer i Sydbank Arena i Kolding, siger 23-årige Jens Svane Peschardt.

KIF Kolding vandt sit første mesterskab i 1987. I alt har klubben vundet 14 mesterskaber. Det er flere end nogen anden klub i dansk håndboldhistorie.

Den økonomisk hårdt pressede klub har meldt ud, at den skal finde omkring fem til seks millioner kroner for at sikre sig overlevelse.