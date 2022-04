KIF kollapser i Lemvig

Nedrykningsspøgelset nægter at forsvinde fra traditionsklubben KIF Kolding.

Den 14-foldige mesterklub var ellers tæt på at tage et stort skridt væk fra nedrykning onsdag aften, men endte i stedet med et sjældent set kollaps i udekampen mod Lemvig-Thyborøn.

Efter et formidabelt comeback i slutfasen vandt Lemvig-Thyborøn dysten med 29-28. Vestjyderne var ellers bagud med seks mål efter 49 minutters spil, men vendte kampen på hovedet.

Rasmus Porup scorede det afgørende mål med 17 sekunder tilbage af opgøret - på det efterfølgende angreb brændte Chris Jørgensen for gæsterne.

Dermed har Lemvig-Thyborøn gode kort på hånden i forhold til at undgå en tur i 1. division.

Holdet står noteret for fire point i nedrykningsspillet, hvor fem hold kæmper om at undgå at trække sorteper. Kun nedrykningsspillets dårligste hold rykker ud, og den plads sidder pointløse TTH Holstebro aktuelt på. KIF Kolding er næstsidst med to point og har spillet en kamp mere end TTH Holstebro.

I sidste runde af grundspillet var KIF Kolding et enkelt angreb fra at blive sendt ned i den næstbedste række. Dengang gik det godt, og med en sejr onsdag ville holdet være godt på vej til at aflive nedrykningsrisikoen.

Før den dramatisk afslutning var der tale om en meget omskiftelig kamp.

Det vestjyske hjemmehold bragede afsted, og efter at have indkasseret syv mål på 12 minutter, tog Kolding-træner Kristian Kristensen en timeout for at få sat en prop i. Det virkede.

Koldingenserne nåede at være nede med fire mål, men på under seks minutter blev det vekslet til en udligning ved 9-9. Ved pausen var holdet tilmed i front med et enkelt mål.

Efter pausen overtog Kolding fuldstændig initiativet, og da Mats Gordon Krog bragte Kolding på 27-21 med under 11 minutter tilbage af kampen, så opgøret ud til at være afgjort. Men det var det på mystisk vis ikke.

Pludselig var KIF-skarpheden væk, og bolden blev sendt på stolperne eller forbi mål, mens boldene strøg ind om ørerne på Agust Björgvinsson i den anden ende.

Med syv scoringer i træk kom hjemmeholdet i front med 28-27, og det hele endte med en neglebidende afslutning, der faldt ud til Lemvig-Thyborøns fordel.

Også Sønderjyske kan begynde at forberede sig på endnu en sæson i den bedste række.

Klavs Bruun Jørgensens mandskab vandt senere onsdag med 38-31 ude over Nordsjælland Håndbold og har nu fem point i toppen af nedrykningsspillet.