KIF-træner efter redning: Overvejede at stoppe 100 gange

At kalde den seneste periode i KIF Kolding for en rutsjebanetur er næppe dækkende.

Fredag aften sikrede den traditionsrige håndboldklub endnu en sæson i ligaen ved at slå TM Tønder i den tredje nedrykningsduel mellem de to hold.

KIF sikrede sig dermed overlevelse og satte dermed et positivt punktum efter en hård og turbulent sæson med mange skader og skrantende økonomi. Men perioden har sat sine spor, understreger KIF-træner Lars Rasmussen.

- Jeg er blevet 50 år ældre, vil jeg sige. Man har ikke altid vidst, om man var købt eller solgt. Jeg overvejede 100 gange, om jeg skulle stoppe som træner, for det burde man ikke gå med til. Men lige nu vil man jo gerne fortsætte, siger han til TV2 Sport efter kampen.

En katastrofe lurede sent i kampen mod gæsterne fra 1. division, da Kolding fredag aften kæmpede for sit liv.

Koldingenserne var foran med fem mål og havde kurs mod en sikker sejr, men gæsterne fra Tønder svarede igen midtvejs i anden halvleg og kom selv foran i flere omgange.

Alligevel lykkedes det Kolding at afgøre tingene foran sine ellevilde fans i Sydbank Arena.

- Det er nok det største pres nogensinde. Den hårdeste og sværeste periode i mit liv som spiller og træner. Man skal være tæt på det for at forstå, hvad vi har været igennem.

- Det er svært at beskrive. Det har været et helvede i tre og en halv måned. Men at slutte af sådan her, det gør bare det hele, siger Lars Rasmussen til TV2 Sport.

KIF har været i ligaen siden 1984 og vundet 14 mesterskaber - flere end nogen anden klub i den danske håndboldhistorie.

Stimen af sæsoner i den bedste række fortsætter, mens Tønder kan se frem til endnu en sæson på næstbedste klasse.

