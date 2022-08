Klapper i: - Ingen kommentarer

Den succesfulde danske håndboldtræner Jan Pytlick har takket ja til at være landstræner i Saudi-Arabien, men vil ikke svare på kritiske spørgsmål om landets lemfældige omgang med menneskerettigheder

Efter egentlig at have indstillet trænerkarrieren skal Jan Pytlick det næste år stå i spidsen for herrelandsholdet i håndbold i Saudi-Arabien.

Et land, der konstant forbindes med både brud på menneskerettigheder og sportswashing af værste skuffe; hvor homoseksualitet er forbudt, og LGBT+-rettigheder er lige så fremmede som demokrati og ligestilling mellem kønnene.

Landet styres af kongefamilien og især af den stenrige kronprins Mohammed bin Salman, der er gode venner med Vladimir Putin, og som i oktober 2018 godkendte drabet på den saudiske journalist Jamal Khashoggi.

Her skal Jan Pytlick altså dele ud af sine håndboldkundskaber det næste års tid.

Jan Pytlick har før arbejdet i udlandet. Her er han i Nordmakedonien, hvor han var konsulent for kvindeholdet HC Vardar fra 2015-2016. Foto: Lars Poulsen

Klapper i

I øjeblikket opholder Jan Pytlick sig i Tyrkiet sammen med det saudiske landshold.

Pytlick har hele tiden holdt fast i, at han udelukkende fokuserer på det sportslige i stillingen som håndboldlandstræner i Saudi-Arabien.

Og da Ekstra Bladet fanger ham over en telefonforbindelse og spørger, om man uden videre kan adskille det sportslige fra politik og menneskerettigheder, er svaret klart.

- Ved du hvad, alt det, du vil spørge om de næste fem minutter, der vil jeg bare sige, at det har jeg ingen kommentarer til. Jeg ønsker ikke at snakke om det. Jeg ønsker ikke at svare på det. De næste 20 spørgsmål kan du stille, men jeg har det samme svar.

- Men kan du forstå, at nogen...

Pytlick afbryder, før spørgsmålet er stillet.

- Jeg vil gerne gentage mit svar til dig. Alt det, der ikke har noget med håndbold at gøre, har jeg ingen kommentarer til.

Der var helt lukket for sluserne, da Ekstra Bladet spurgte til Jan Pytlicks tanker om Saudi-Arabiens forhold til bl.a. menneskerettigheder og sportswashing. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Er flyttet

Til gengæld vil Jan Pytlick gerne fortælle, at han faktisk allerede er flyttet til Saudi-Arabien.

- Jeg startede dernede den 17. juli. Der startede jeg træningen med landsholdet.

- Jeg er flyttet til byen Dammam. Saudi-Arabien er jo et kæmpe stort land, så næsten alt håndbolden er samlet dér. De har jo en fin liga hernede, og det er der, hvor de fleste klubber er.

Dammam ligger på den saudiske østkyst ud til Den Persiske Bugt, kun en lille smuttur fra østaten Bahrain.

Det er den største by i hele den østlige provins i Saudi-Arabien.

Her bor Jan Pytlick. Foto: © OpenStreetMap-bidragsydere

Her skal Jan Pytlick bo det næste års tid. I hvert fald foreløbigt, for han afviser ikke, at en kontraktforlængelse kan komme på tale.

- Lad os se tiden an. Lad os se, hvordan tingene foregår, og så kigger man selvfølgelig på det, når der er gået et års tid, siger han.

Samtidig afslører han, at der under forhandlingerne også blev diskuteret om, hvorvidt kontrakten skulle være længere.

- Der var mange snakke. Det (en et-årig kontrakt, red.) har været fint for mig, og det har været fint for dem. Når man kommer til et helt andet land med en anderledes kultur, så lad os se, om det er et mix, der flytter noget eller ej. Det må tiden vise.

Og hvor meget, Jan Pytlick så kan sætte ind på kontoen efter dét ene år, han foreløbigt skal tilbringe i diktaturstaten, vil han ikke ud med.

- Hvad, jeg tjener, er en privatsag. Men jeg er selvfølgelig tilfreds med den løn, jeg får. Ellers havde jeg ikke sagt ja til jobbet.

