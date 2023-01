Klar besked til danskerne

Hvis I har mulighed for det, så skal I endelig tage til Stockholm, opfordrer Mathias Gidsel og argumenterer med, at håndbold er verdens bedste sport

En del af eventyret er nu slut.

Seks danske kampe med en fantastisk stemning i Malmö Arena er blevet spillet.

Hver gang, at en af de danske spillere bliver spurgt til opbakningen i Malmö, lyser de op og fortælle med glæde om det.

- Det er klart, at jeg vil allerhelst bare have lov til at spille her resten af mit liv, hvis jeg kunne det.

- Det kan vi nok ikke, men nu pakker vi taskerne, og så må vi håbe, at vi bliver overrasket over, hvor mange danskere, der kommer til Stockholm, siger Mathias Gidsel.

Opbakningen har været magisk. Gidsel håber, at mange danskere også tager til Stockholm, selvom det er længere fra den danske grænse. Foto: Lars Poulsen

Afsti afsted

Han opfordrer danskerne til at tage til den svenske hovedstad, hvor Danmark onsdag klokken 18 spiller kvartfinale mod Ungarn.

- Jeg håber jo, at folk vil tage festen med videre til Stockholm, men det har været fantastisk at spille her.

- Det var også derfor, at jeg gav et ekstra halvandet minut af mig selv til sidst i stedet for at løbe for meget hjem.

- Hvis folk har tid, så synes jeg altid, at de skal komme og se håndbold. Det er for mig verdens bedste sport - så kom endelig til Stockholm!

Danmark er storfavorit i kampen mod Ungarn. Hvis Gidsel og holdkammeraterne vinder, og Sverige slår Egypten, skal danskerne til Gdansk i Polen for at spille semifinale fredag.

Herefter venter finale eller bronzekamp så tilbage i Stockholm søndag.

