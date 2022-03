Klar GOG-melding: Mathias Gidsel skal stille op

Det har vakt opsigt, at landsholdsstjernen Mathias Gidsels agent, Simon Friis, kun ville lade sin spiller udtale sig til magasinet Krop + Fysik, hvis Friis fik betaling for det.

Nu fortæller Mathias Gidsels arbejdsgiver, GOG, at spillere i den gule trøje skal stille op, hvis der ligger en forespørgsel fra mediernes side.

- Vores spillere skal stå til rådighed for medierne, hvis der er forespørgsler, siger den administrerende direktør Kasper Jørgensen til Ekstra Bladet.

Han er ikke meget for at gå ind i den konkrete sag, da han ganske enkelt ikke er nok inde i den.

- Men vores udgangspunkt er, at de skal stå til rådighed. Også Mathias Gidsel, så længe han er i GOG, siger Kasper Jørgensen med henvisning til, at storspilleren til sommer forlader dansk håndbold til fordel for Füchse Berlin i Tyskland.

Skal have en snak

Kasper Jørgensen understreger, at han ikke har kendt til Simon Friis’ opkrævning, før Ekstra Bladet bragte historien torsdag.

- Kommer I til at gøre mere i denne sag?

- Ja, jeg skal have en snak med Simon og forholde dem (Friis og Gidsel, red.) sagen og spørge, hvad der er op og ned. Men det her er ikke noget, vi har godkendt, siger han.

Simon Friis har ikke ønsket at stille op til interview med Ekstra Bladet.

Mathias Gidsel måtte få øjeblikke inde i bronzekampen mod Frankrig forlade banen skadet. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Journalisten Jakob Melgaard, der var manden bag forespørgslen i forbindelse med Gidsels genoptræning efter korsbåndsskaden, som han pådrog sig i EM-bronzekampen i slutningen af januar, siger:

- Det kom bag på mig, for jeg havde ikke forventet det. Jeg ringede med et ønske om et helt normalt interview, der skulle handle om Gidsels genoptræning, men fordi opkaldet kom fra en journalist fra et fagblad, krævede han penge for det, fortæller han.

Mathias Gidsels skade betyder, at han med al sandsynlighed ikke kommer mere på banen i denne sæson.