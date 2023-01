Klar med nyt vanvittigt projekt

Der er ikke meget gennemsnitligt over Frank Løke. I flere år tilhørte den nu 42-årige nordmand den absolutte verdenstop i håndboldens verden - og i dag gennemgår han strabadser, de færreste kan gøre efter.

I 2021 besteg han Mount Everest, og sidste år tog han også verdens næsthøjeste bjerg, K2, der med kun ca. 700 bestigninger er en endnu større udfordring.

Men Løke har efter de meritter ikke tænkt sig bare at slappe af hjemme i Norge. Han har allerede sat sig et nyt mål. Og det er ikke mindre imponerende end de to bjergbestigninger.

Frank Løke vil nemlig kopiere sin berømte landsmand Roald Amundsen og begive sig til verdens sydligste punkt, Sydpolen. Og ikke mindst tage næsten den rute, som Amundsen tog, da han blev første mand på den 90. sydlige breddegrad i 1911.

En rute, der ikke længere er normen, da de fleste moderne ekspeditioner bliver fragtet et godt stykke ind på isen, inden de bliver overladt til sig selv.

– Det er mange, der har været på Sydpolen, men der er ikke mange, der har taget Amundsens rute. Det er helt uaktuelt med 'fusker-turen', hvor man bliver sat af på plateauet og bruger tre uger på at nå målet.

- Jeg skal op på isbræen og have de 2000 højdemeter med en pulk på 150 kg, siger Frank Løke til VG.

Frank Løke var en enkelt sæson i FCK Håndbold i 2004, og han skulle i 2009 have tørnet ud for Skjern, men han valgte i stedet at tage til Zagreb, selvom han havde skrevet under med den jyske klub. Foto: Kim Nielsen/Ritzau Scanpix

Løke skal som Amundsen tilbagelægge cirka 320 kilometer fra sin base til den geografiske sydpol, der ligger i over 2800 meters højde. Og ruten bliver ikke det eneste, Løke vil kopiere fra Amundsen:

- Jeg er klar til at fryse - der er jeg ret god. Jeg har lyst til at fremstille en kopi af teltet, Amundsen benyttede. Så får jeg det ekstra meget at mærke. Men jeg kommer til at have et moderne reserve-telt med også, siger Løke, der kommer til at opleve temperaturer under -60 grader.

En ekspedition af den karakter kræver en del planlægning, så det kan først blive i 2024. Og han har ikke tænkt sig at gøre det helt på egen hånd. Løke har blandt andet brug for nogle, der er gode til at navigere - og så håber han, at han kan overtale sin 27-årige kæreste, Helén Oterhals, til også at tage med.

Og når han alligevel er på Antarktis påtænker han også at bestige kontinentets højeste bjerg, Vinson Massif, der er 4892 meter højt.

I mellemtiden vil han i 2023 slappe lidt af og kun tage med familien til Mount Everests basecamp - en hyggetur på tre uger.