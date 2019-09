Klar melding: Klavs Bruun stopper, hvis VM kikser

De danske kvinder er havnet i kanonpulje ved VM i Japan, som begynder i slutningen af november.

I denne uge er landsholdet i gang med de første forberedelser i Vejle, og det er en afklaret landstræner, der ser frem mod de kommende opgaver.

Ved VM er Danmark havnet i en indledende pulje med Frankrig, Tyskland, Sydkorea, Brasilien og Australien. Kun tre hold går videre til mellemrunden, og derfor bliver det er benhårdt udskilningsløb.

- Vi er ikke heldige med lodtrækningen, men det er sådan, det er. Det piver vi ikke over, siger Klavs Bruun Jørgensen til Ekstra Bladet.

Men det kan vel også slutte der?

- Ja.

Hvad har du gjort dig af tanker?

- Det handler ikke kun om puljen, men jeg har altid haft det sådan, at hvis jeg ikke føler, jeg kan give mere og flytte holdet, så skal det stoppe.

- Jeg kan ikke forestille mig - hvis vi ikke kommer videre fra puljen - at du ser mig være landstræner efter det.

Det er et stort pres, du lægger på dig selv med den udmelding.

- Helt sikkert.

- Har du fortalt det til dine spillere?

- Nej, det er ikke noget, vi har snakket specielt meget om, men for mig er det ret logisk. Nu har jeg sagt det her, men jeg går ikke ind til slutrunden og føler, der er større pres på mig end tidligere. Jeg har selv store forventninger til VM.

- Det vil være for stor en skuffelse for mig, hvis vi ikke går videre. Men jeg synes også med det hold, vi kan stille, at jeg skal få noget ud af det. Selv om det er en hård pulje, vil jeg videre til mellemrunden. Det er stensikkert.

Efter EM i Frankrig sidste år var Klavs Bruun rystet over holdets bundniveau. Det blev kun til en ottendeplads ved slutrunden i Frankrig, og det var især de store nederlag til de franske værter, Serbien og Rusland, som gjorde ondt på landstræneren.

- Nederlaget til Serbien gjorde, at vi ikke fik rejst os mod russerne. Havde vi slået Serbien, var vi kommet til at spille om en femteplads, og det havde vi også holdet til.

- Men vi er utrolig sårbare, når vi ikke kan stille med vores stærkeste hold. Vi må erkende, at der er stykke vej fra spillere som Sandra Toft, Stine Jørgensen og Anne Mette Hansen og så ned til de næste. Derfor er vi utroligt skrøbelige, når stamspillere bliver skadet.

Hvis vi ser på de slutrunder, jeg har været med til, så er EM i 2016 den eneste, hvor alle kunne træne, og der nåede vi semifinalen.

Du mener stadig, at hvis du kan stille med den bedste startsyver, så kan vi spille op med de bedste?

- Det tror jeg stadig på, vi kan. Derfor var skuffelsen også ekstremt stor hos mig, da jeg så, hvor langt vi ved EM var fra hold som Frankrig og Rusland. Hvis vi skal være med, er vi nødt til at være så tæt på 100 procent som muligt i hver eneste kamp. Vi kan ikke, som herrelandsholdet, spille på 80-90 procent og alligevel slå de halvgode hold.

Hvad gør du så for at få din trup udvidet til i hvert fald at kunne råde over ti, der kan spille i en startopstilling?

- Vi er på vej. Spillere som Althea Reinhardt, Mie Højlund og Lærke Nolsøe begynder for alvor at banke på. De er ikke blot jokeragtige indskiftere. De kan også starte inde. Jeg ser en større bredde nu, siger Klavs Bruun Jørgensen.

