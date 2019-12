Klar til flere tæsk: Tackler smerten sammen

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): De har øje for hinanden og næse for succes!

M&M er klar til nye tæsk. Mia Rej og Mie Højlund har begge taget tælling under VM, men en molesteret næse og et solidt sæbeøje er ingen hindring – hverken for Højlunds kamikaze-togter ind mellem fjendernes palisader eller for Rejs lynrappe samurai-flæk tæt på forsvaret.

- Næsen er blevet syet med et enkelt sting. Jeg kan da godt mærke, at jeg er blevet slået i hovedet, men det er ikke værre end det. Jeg var noget nervøs, fordi lægen og behandlerne var inde på, at vi måske skulle have en næsespecialist til at kigge på den, siger Mia Rej.

Hvorfor?

- Jarh… Det er en længere lægeforklaring. Men vi kiggede på det her til morgen og blev enige om, det ikke er nødvendigt. Nu er jeg helt rolig, i går var jeg en anelse hysterisk, men jeg er blevet venner med lægen igen, siger Mia Rej og griner.

Mia Rej har ingen problemer med at udstikke ordrer og give Anne Mette Hansen en sviner. Sådan er rollen som playmaker. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Mie Højlund fik én på kassen mod Frankrig, men er i den grad oppegående.

- Jeg mærker det mere nu end i starten. Hævelsen er nogenlunde væk, men nu gør det ret ondt omkring øjet. Jeg kan både se til venstre og højre.

Skal du så ikke passe lidt på dig selv?

- Nej, overhovedet ikke. Jeg synes egentlig, det er en fejl, det ikke var mig, der delte et blåt øje ud. Det er megafedt at spille på denne måde, og jeg har intet imod at få nogle tæsk, og hvis jeg bliver ramt, så får det mig ikke til at trække mig næste gang, siger Mie Højlund.

- Det eneste, jeg er blevet ramt af, er, at jeg slog baghovedet i gulvet mod Norge, og det skabte problemer med nakken, fordi den også fik et fur ved slaget kampen inden. Det har været et uheldigt VM, siger hun smilende.

De er et kønt par. Den unge semi-veteran og den modne debutant fik samarbejdet til at swinge mod Holland, og nu gælder det så Serbien i jagten på de fem forjættede og olympiske ringe.

- Jeg forsøger jo at gøre det, jeg selv synes, jeg er god til. Jeg kender Anne Mette Hansen fra København, og Højlund er jo også en lille væver type, så vi passer måske meget godt sammen i spillestil, siger Mie Rej, der sagtens kan stikke ’AM’ en skideballe.

- Den frihed har man jo som playmaker! Vi bytter jo plads i bagkæden, og det fungerede mod Holland, men det kan jo også være, det bliver helt forfærdeligt i den næste kamp. Hvem ved? Forhåbentlig kan vi fortsætte det, men det er da klart, der på et tidspunkt vil komme en aflevering ud over sidelinjen. Det bliver ikke perfekt, og sådan er det, siger Mia Rej.

Hun er rejst fra enormt meget ansvar i klubben til en rolle som reserve og yderste mandat. Det er ikke ’bare lige’.

- Jeg synes ikke, det er ukompliceret, men samtidig ved jeg, at det, Klavs forventer, jeg går ind i rollen. Pigerne har været fantastiske, deres støtte har gjort det lidt nemmere, og det virker som om, de er med på legen, siger Mia Rej.

Mie Højlund kan præsentere et øje i de fleste af regnbuens farver. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Mie Højlund vil heller ikke påstå, det er let:

- Altså… Det er jo aldrig let, når man ikke har mange minutter sammen fra kampe, men jeg synes, det har været en rigtig fin overgang. Mia har jo været med på Okinawa og i træningerne her. Hun gør det sindssygt godt og har jo meget erfaring og selvtillid med fra ligaen. Hun skal nok fyre den af.

- Hun er et københavnerfrisk pust til truppen, og det er sjovt, at en uden nogen historie på holdet bare går ind, kører på og ikke er bange for at brænde et skud.

Er du det samme – bare på den voldumske måde?

- Den var god, haha. Ja det tror jeg. Det vil jeg selv sige.

I er et godt match?

- Ja, det tror jeg. Jeg kan jo godt li’, når der kommer tempo i angrebsspillet, og det er Rej god til at sætte.

- Man bliver træt af at være dårlig

